23ο Preveza Jazz Festival

Το Preveza Jazz Festival επιστρέφει για 23η χρονιά, από 30 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 2025, στην παραλία της Πρέβεζας. Το φεστιβάλ ενώνει μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προβάλλοντας τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα και τη σταθερά αναπτυσσόμενη δυναμική του.

Η έναρξη γίνεται με προφεστιβαλική προβολή της ταινίας “A Complete Unknown” (28/05), ενώ το τριήμερο περιλαμβάνει εμφανίσεις διεθνών σχημάτων όπως οι EABS (PL), Purple is the Color (AT), Kessoncoda (UK), Svante Söderqvist Trio (SE), και κορυφώνεται με τη συναυλία του Χρήστου Θηβαίου την Κυριακή.

