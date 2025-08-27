Εννιά ορχήστρες από 6 χώρες ( Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ελλάδα) και περίπου 500 νέοι μουσικοί θα συμμετάσχουν στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του Δήμου Δέλτα, που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου 2025, στον αύλειο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Σίνδου. Η τελετή έναρξης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στις 9 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Στον 26ο χρόνο του, το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Δέλτα, έχει διαγράψει σημαντική παρουσία όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα αλλά και στον διεθνή μουσικό ορίζοντα, γεγονός που υπογραμμίζεται με σπουδαίες κριτικές από τον εθνικό Τύπο και τα διεθνή δίκτυα.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών ξεκίνησε το 1998 με τη χαρακτηριστική φράση "Η μουσική μας ενώνει". Πολύ σύντομα, μέσα από τη μουσική, ενώθηκε με σημαντικές αξίες και ιδέες: τον εθελοντισμό, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την επιστροφή των αρχαίων γλυπτών στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα για το περιβάλλον.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την στήριξη της Κεντρικής Περιφέρειας Μακεδονίας Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, καθώς και με τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας του Δήμου Δέλτα.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 958FM