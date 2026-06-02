Επετειακός Αγώνας Δρόμου για τον Εορτασμό της Αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων (1896-2026)

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, το 5ο “Olympic Day Run” Ancient Olympia επιστρέφει δυναμικά, καλώντας δρομείς κάθε ηλικίας από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στον μοναδικό Ολυμπιακό Αγώνα Δρόμου της χώρας, τιμώντας την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και το Ολυμπιακό Ιδεώδες.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας (International Olympic Day), που έχει θεσπιστεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για να τιμήσει την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα αναδεικνύεται στον παγκόσμιο Ολυμπιακό χάρτη. Το “Olympic Day Run” αποτελεί τη ναυαρχίδα του εορτασμού της Ολυμπιακής Ημέρας σε περισσότερες από 100 χώρες, με τη διεξαγωγή του στην Αρχαία Ολυμπία να αναδεικνύει την συμβολή της Ελλάδος στο παγκόσμιο Ολυμπιακό κίνημα.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί τα 130 χρόνια από την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων (1896–2026). Έναν αιώνα και πλέον μετά την επανεκκίνηση του κορυφαίου αθλητικού θεσμού της ανθρωπότητας, η Αρχαία Ολυμπία γίνεται και πάλι το επίκεντρο, μεταφέροντας ηχηρό το μήνυμα ενότητας και ειρήνης σε όλον τον κόσμο.

Το “Olympic Day Run” Ancient Olympia δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια αυθεντική Ολυμπιακή εμπειρία υψηλού συμβολισμού και διεθνούς εμβέλειας. Είναι ο μοναδικός αγώνας στην Ελλάδα που πραγματοποιείται που φέρει το παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο των Ολυμπιακών κύκλων και τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προσδίδοντας μοναδικό κύρος και αυθεντικότητα στη διοργάνωση.

Στην φετινή διοργάνωση, η παγκόσμια Ολυμπιακή οικογένεια δίνει δυναμικό «παρών», με τη συμμετοχή Ολυμπιονικών, Olympians, διακεκριμένων αθλητών και των συμμετεχόντων της 66ης International Session for Young Olympic Ambassadors. Περισσότεροι από 200 Πρεσβευτές από 80 χώρες και πέντε ηπείρους μεταφέρουν το μήνυμα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ενισχύοντας τη διεθνή απήχηση της διοργάνωσης και αναδεικνύοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ολυμπιονίκες, παραολυμπιονίκες, διακεκριμένοι αθλητές, ερασιτέχνες δρομείς και μικρά παιδιά θα ενώσουν όλοι μαζί τα βήματά τους στον ιερό τόπο της Αρχαίας Ολυμπίας στους Αγώνες 8Κ, 4Κ & 1,5Κ με θέα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Για 5η συνεχή χρονιά, ο εορτασμός της Διεθνούς Ολυμπιακής Ημέρας στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων υλοποιείται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη συμμετοχή της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας.

Το “Olympic Day Run” Ancient Olympia είναι μια πρόσκληση για όλους, να τρέξουμε, να συμμετάσχουμε στις παράλληλες δράσεις-έκπληξη, να συνδεθούμε με την ιστορία και να τιμήσουμε την Ελλάδα, εδώ που γεννήθηκε το μεγαλύτερο αθλητικό ιδεώδες της ανθρωπότητας.

Η παγκόσμια γιορτή του Ολυμπισμού σε περιμένει!

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ ΠΥΡΓΟΥ