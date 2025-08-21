Αγώνας Δρόμου σε Δημόσια Οδό – PATMOSchoRUN

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου, «ΣΤΑΔΙΟΝ» διοργανώνει στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 με τον Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αγώνες δρόμου 5χλμ - 10χλμ, καθώς και παιδικό αγώνα 1χλμ με την Αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, σε δημόσια οδό στη Χώρα της Πάτμου, η οποία αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Η διαδρομή ξεκινά από το Δημαρχείο της Πάτμου, διασχίζει τον παραδοσιακό οικισμό και συνεχίζει περιμετρικά την Χώρα προσφέροντας στους δρομείς μια εκπληκτική διαδρομή λόγω της μοναδικής θέας και του φυσικού κάλλους.

Θα συμμετάσχουν περίπου 400 αθλητές από την Πάτμο, την υπόλοιπη Ελλάδα και από χώρες του εξωτερικού.

Το σύνθημα είναι "Τρέξε μαζί μας" και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση όλων, ώστε να νιώσουν την χαρά του αθλητισμού, της προσπάθειας και της ευγενούς άμιλλας. Παρότι η Πάτμος είναι ένα μικρό ακριτικό νησί δίνει έναν δυναμικό παλμό που την εντάσσει στον αθλητικό χάρτη της Ελλάδας.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ