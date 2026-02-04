“Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου: Ραχμάνινοφ ΙΙΙ” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 20:30, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου παρουσιάζει ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, αναμετρώντας δύο κορυφαίους εκφραστές του ρομαντικού και μεταρομαντικού πιανιστικού λόγου. Η δεξιοτεχνία Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου τίθεται πάντοτε στην υπηρεσία μιας στέρεης και βαθιάς μουσικής σκέψης, ξεκλειδώνοντας τις εσωτερικές αντιφάσεις της παρτιτούρας και φέρνοντας στο φως τις μύχιες, σχεδόν ασυνείδητες επιθυμίες του δημιουργού.

Ο Σεργκέι Ραχμάνινοφ συνθέτει τις Σπουδές-Εικόνες του στη δύσκολη και ταραγμένη δεκαετία του 1910. Λίγους μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου, θα αφήσει για πάντα πίσω του την επαναστατημένη Ρωσία, για να ζήσει αυτοεξόριστος τα τριάντα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Δύση. Η μουσική αυτής της περιόδου είναι συχνά σκοτεινή —σε αντίθεση με τον πιο γνώριμο εξωστρεφή λυρισμό του— δραματική, κάποτε αινιγματική και άλλοτε, θαρρείς, προφητικά νοσταλγική. Με γραφή πυκνή και ερμητική, αποκαλύπτει έναν Ραχμάνινοφ εσωστρεφή, στοχαστικό, βαθιά ανθρώπινο.

Η μουσική «αντιπαράθεση» του Σεργκέι Βασίλιεβιτς Ραχμάνινοφ με τον Ρόμπερτ Σούμαν δεν αποτελεί έκπληξη. Η Παπαστεφάνου διατηρεί μια μακρά και βιωματική σχέση με τον Γερμανό Ρομαντικό, έχοντας χαρίσει στο κοινό του Μεγάρου αλησμόνητες ερμηνείες έργων του, στην ίδια αυτήν αίθουσα. Αυτή τη φορά επιλέγει τις Συμφωνικές σπουδές, ένα πραγματικό opus magnum του Σούμαν, που συνομιλεί γόνιμα με τον δραματικό και εσωτερικό κόσμο του Ραχμάνινοφ.

Πρόγραμμα



ROBERT SCHUMANN: Blumenstück, έργο 19, Συμφωνικές σπουδές, έργο 12

SERGEI RACHMANINOV: Επιλογή από τις Études-Tableaux, έργα 33 και 39

Πιάνο: Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου





