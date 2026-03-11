Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας

Η 4η έκδοση του KINO Athens International Independent Film Festival ανακοινώνει με υπερηφάνεια το επίσημο πρόγραμμα της, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πιο ζωντανά φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου στην Ευρώπη. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 22 Μαρτίου 2026, στην καρδιά της Αθήνας, παρουσιάζοντας πάνω από 160 ταινίες από περισσότερες από 40 χώρες, σε 13 χώρους στην Αθήνα, γιορτάζοντας τολμηρές αφηγήσεις και νέες κινηματογραφικές φωνές.

Ταινίες Έναρξης και Λήξης

Το φεστιβάλ θα ανοίξει με την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας Stereo Girls, σε σκηνοθεσία της βραβευμένης δημιουργού Καρολίν Ντερούα Πεάνο, ένα δυναμικό, δραματικό έργο χαρακτήρων που εξερευνά τις γενεαλογικές εντάσεις. H Καρολίν Ντερούα Πεάνο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει την ταινία της. Το Φεστιβάλ θα κλείσει με την ταινία Un anno di scuola της Ιταλίδας σκηνοθέτιδας Λάουρα Σαμάνι.

Διεθνές Διαγωνιστικό – Μεγάλου Μήκους

Διεθνές Διαγωνιστικό – Μεγάλου Μήκους συμμετέχουν 9 ταινίες που διεκδικούν το Χρυσό Ελάφι της Πόλης των Αθηνών. Η επιλογή περιλαμβάνει προσωπικές μελέτες χαρακτήρων, πολιτικά επίκαιρα δράματα και ταινίες που αψηφούν τα κινηματογραφικά στερεότυπα, μεταξύ των οποίων και το Good Valley Stories του Ζοζέ Λουίς Γκερίν.

Διεθνές Διαγωνιστικό - Μικρού Μήκους

Το Διεθνές Διαγωνιστικό – Μικρού Μήκους περιλαμβάνει 46 ταινίες που διεκδικούν το Βραβείο Χρυσού Ελαφιού για Μικρού Μήκους. Η επιλογή περιλαμβάνει προσωπικές αφηγήσεις, κοινωνικά επίκαιρα δράματα και πειραματικές ταινίες,

Εθνικό Διαγωνιστικό

To Εθνικό Διαγωνιστικό επιστρέφει με 26 νέες δουλειές που αναδεικνύουν τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας. Από δημιουργίες χαμηλού προϋπολογισμού μέχρι διεθνής συμπαραγωγές μικρού μήκους, η ενότητα αυτή υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη φήμη της Αθήνας ως δημιουργικού κόμβου ανεξάρτητων καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών και η διεθνής πρεμιέρα της νέας ταινίας της Alma Jodorowsky, «Το Κομμάτι που λείπει», γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο νησί της Αμοργού.

Νέες Ενότητες

Στο πλαίσιο της διευρυμένης 4ης έκδοσης, το KINO Athens International Independent Film Festival παρουσιάζει δύο νέες επίσημες ενότητες: KINO Music Competition & Reverse Shot

Το KINO Music Competition αφιερώνεται στον εορτασμό της ισχυρής σχέσης μεταξύ κινηματογράφου και ήχου. Η ενότητα θα αναδείξει ταινίες όπου η μουσική διαδραματίζει κεντρικό δημιουργικό ρόλο, από πρωτότυπα μουσικά θέματα και αφηγήσεις που στηρίζονται στη μουσική, έως ντοκιμαντέρ που εξερευνούν καλλιτέχνες, σκηνές και υποκουλτούρες.

Η ενότητα Reverse Shot εστιάζει σε πρωτοπόρους σκηνοθέτιδες των οποίων το έργο έχει διαμορφώσει την ιστορία του κινηματογράφου, αλλά έχει συχνά παραβλεφθεί ή υποεκτιμηθεί στις παραδοσιακές αναδρομές. Από τη Joselyn Saab έως την Άννα Καρίνα και από τη Suzanne Osten έως την Christina Hornishert, η ενότητα εστιάζει σε κλασικά έργα γυναικών σκηνοθετών.

Πρόγραμμα Independent Heroes

Στο πλαίσιο του προγράμματος Independent Heroes, το KINO Athens International Independent Film Festival παρουσιάζει ειδική εστίαση στον Whit Stillman, τιμώντας τα αιχμηρά, διαλογικά του πορτρέτα κοινωνικών τελετουργιών, ρομαντικού ιδεαλισμού και της διαχρονικής κωμωδίας τρόπων στον σύγχρονο ανεξάρτητο κινηματογράφο. Ο κ. Stillman αναμένεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει τον κινηματογράφο του στο αθηναϊκό κοινό και να διδάξει masterclass ανεξάρτητης κινηματογραφίας. Επιπλέον, το φεστιβάλ δίνει ειδική εστίαση στη Sofia Bohdanowicz, τιμώντας την προσωπική της, εμπνευσμένη από αρχεία κινηματογράφηση και τη λεπτή της σύνθεση μνήμης, ερμηνείας και κινηματογραφικού δοκιμίου. Η Sofia Bohdanowicz αναμένεται στην Αθήνα για να παρουσιάσει το έργο της στο ελληνικό κοινό και να διδάξει masterclass. Επιπρόσθετα, το φεστιβάλ τιμά τη Dominga Sotomayor, αναγνωρίζοντας την οικεία, αισθητηριακή της αφήγηση και τις σιωπηλά ισχυρές εξερευνήσεις της μνήμης, της οικογένειας και των συναισθηματικών τοπίων στον σύγχρονο λατινοαμερικανικό κινηματογράφο. Τέλος, ο εθνικός ήρωας ανεξάρτητου κινηματογράφου για φέτος είναι ο Ζαχαρίας Μαυροειδής, με τις πνευματώδεις και συναισθηματικά διορατικές του εξερευνήσεις των σχέσεων, της ταυτότητας και της σύγχρονης ελληνικής ζωής μέσα από έναν παιχνιδιάρικο ανεξάρτητο φακό.

Έκπληξη

Τέλος, το KINO Athens International Independent Film Festival θα φιλοξενήσει μια ειδική έκπληξη προβολή της ταινίας Astropolitics του Anthony Silberfeld στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου, προσφέροντας στο κοινό μια καθηλωτική κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τον θόλο.

Χώροι Προβολών: