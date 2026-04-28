Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης «In /Out of Time – Στην ώρα, εκτός χρόνου»

H έκθεση διαρθρώνεται από πρωτότυπα έργα που αναπτύσσονται αυτόνομα και σε διάλογο, μέσα από τις προσωπικές διαδρομές των καλλιτεχνών και έρευνα της έννοιας του παρελθόντος σε σχέση με το παρόν και το μέλλον: ο χρόνος ως δράση και εξέλιξη, ο παράλληλος χρόνος, το φευγαλέο του χρόνου, το εφήμερο και το αιώνιο, η αιχμηρή διάσταση του χρόνου.



Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μάρθα Δημητροπούλου, Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος, Σεβαστιάνα Κωστάκη, Μαρία Λουίζου, Ηλίας Παπαηλιάκης, Νίκος Ποδιάς, Σπυριδούλα Πολίτη, Άγγελος Σκούρτης και Βιβέττα Χριστούλη.



Οι συμμετέχοντες/ουσες θέτουν ερωτήματα για την έννοια χρόνου και μεταφράζουν σκέψεις, τόπους και επιθυμίες σε φόρμες, προσκαλώντας το κοινό́ σε μια συμμετοχική́, εννοιολογική́ και αισθητηριακή́ διαδικασία της αντίληψης του χρόνου ως αναπόσπαστη διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 24 Απριλίου 2026 – 31 Μαΐου 2026

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τετάρτη- Πέμπτη 17:00-21:00

Παρασκευή 11:00-17:00

Σάββατο-Κυριακή 12:00-18:00