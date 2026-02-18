“Ευρυδίκη” του Ζαν Ανούιγ στο Rabbithole

Η Ηρώ Μπέζου και ο Χρήστος Θάνος ενώνουν ξανά τις δημιουργικές τους δυνάμειςπαρουσιάζοντας, μέσα από την προσωπική τους ματιά, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, την «Ευρυδίκη» του Ζαν Ανούιγ. Μαζί τους επί σκηνής η Μαρία Χάνου και ο Φώτης Στρατηγός.

Μέσα από το ποιητικό και αιχμηρό κείμενο του Ανούιγ, η παράσταση εξερευνά τον έρωτα, την επιλογή και το τίμημα της ελευθερίας, προτείνοντας μια φρέσκια σκηνική ανάγνωση που συνομιλεί δυναμικά με το σήμερα.

Η Ευρυδίκη κι ο Ορφέας συναντιούνται στον σταθμό ενός τρένου. Το πρώτο τους κοίταγμα θα αποτελέσει την απαρχή ενός έρωτα που θα ταξιδέψει μέσα στους αιώνες. Ενός έρωτα που υπερβαίνει τα όρια της ζωής και που μονάχα στον θάνατο μπορεί να παραμείνει ζωντανός. Ο Ορφέας θα ταξιδέψει ως τον Κάτω Κόσμο για να συναντήσει την αγαπημένη του Ευρυδίκη ώστε να τη φέρει πίσω στη ζωή, υπό τον όρο πως δεν θα την κοιτάξει μέχρι να φτάσει το πρώτο πρωινό τρένο. Θα καταφέρουν όμως οι δύο ερωτευμένοι να τηρήσουν τον όρο αυτόν;

Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας Ζαν Ανούιγ τοποθετεί τον Έρωτα μεταξύ Ζωής και Θανάτου, προσδίδοντας στην έννοια της επιλογής υπαρξιακές διαστάσεις, χωρίς όμως να τοποθετείται.

Η παράσταση επικεντρώνεται σε αυτό το υπαρξιακό δίλημμα. Θέατρο και μουσική συμπλέουν σκηνικά, σε ένα περιβάλλον άχρονο και αδιάστατο, με τις φωνές και τα σώματα των δύο νέων, που έχουν καταληφθεί από τον Έρωτα, να δονούνται ανεξέλεγκτα.

Συντελεστές

Δραματουργική προσαρμογή: Ηρώ Μπέζου, Χρήστος Θάνος

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης

Σκηνοθεσία - μουσική: Χρήστος Θάνος

Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσια Ζορμπαλή

Σκηνικά - κοστούμια: Μαρία Καραθάνου

Σχεδιασμός φωτισμών: Κωνσταντίνος Μπεθάνης

Sound design: Στέφανος Δουβίτσας

Επικοινωνία: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Social Media: Ανδρέας Λεύκιος Καψαμπέλης

Φωτογραφίες, Video: Γιώργος Αθανασίου

Σχεδιασμός αφίσας: Αναστασία Δαφερέρα

Παραγωγή: Εμείς ΑΜΚΕ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ηρώ Μπέζου, Μαρία Χάνου, Φώτης Στρατηγός, Χρήστος Θάνος

INFO:

Rabbithole Γερμανικού 20, Αθήνα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, ώρα 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

18€ κανονικό

13€ μειωμένο (65+, Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων) 12€ ομαδικό

5€ ατέλειες

Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.