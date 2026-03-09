Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για το Φύλο και τη Σεξουαλικότητα με το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχοθεραπείας Gestalt στην Ελλάδα με θέμα: «Φύλο & Σεξουαλικότητα σήμερα. Η Ψυχοθεραπεία Gestalt σε διεπιστημονικό διάλογο»

Από τις 13 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στους χώρους του ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Gestalt (ΕΕΨG-HAGT) υποδέχεται επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα σημαντικό διεθνές επιστημονικό γεγονός, ανοίγοντας έναν ζωντανό και σύγχρονο διάλογο γύρω από τα ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, μέσα από τη θεωρία και την κλινική πρακτική της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης Gestalt και τη συνάντησή της με άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πολλαπλές εκφάνσεις της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικότητας στη σημερινή κοινωνία, φωτίζοντας εμπειρίες και βιώματα ανθρώπων σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια ζωής — από την εφηβεία έως την τρίτη ηλικία, καθώς και σχετικά ζητήματα που αναδύονται στο θεραπευτικό δωμάτιο.

Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμπεριληπτική θεραπευτική προσέγγιση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις εμπειρίες και τις προκλήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, προάγοντας τον σεβασμό στην ποικιλομορφία και την αυθεντική έκφραση του ατόμου.

Μέσα από ανταλλαγή γνώσεων, κλινικών εμπειριών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, το συνέδριο επιδιώκει να συμβάλει στην εξέλιξη της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής και να ενισχύσει τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.

Στο περιθώριο του συνεδρίου έχει καταρτιστεί ένα παράλληλο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης με τίτλο «Δράσεις στην πόλη», το οποίο μεταφέρει τη θεματική του συνεδρίου στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές ταινιών και πλήθος καλλιτεχνικών παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιους χώρους της πόλης, θέατρα, κινηματογράφους, γκαλερί και πολιτιστικά κέντρα, ενώ το σύνολο των δράσεων έχουν σχεδιαστεί και απευθύνονται στο ευρύ κοινό, με κύριο στόχο να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του European Association for Gestalt Therapy (EAGT), του International Association for the Advancement of Gestalt Therapy (IAAGT), της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΑΠΘ, των Τμημάτων Ψυχολογίας, Βιολογίας και του Εργαστηρίου Φυσικής Ιατρικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του ΑΠΘ, καθώς και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου, αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.gestaltconferences.gr/gestalt2026/

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102 FM, 958FM