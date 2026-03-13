Ημερίδα της Study in Greece για την παγκόσμια ελληνομάθεια 

Στις 16 Μαρτίου 2026, η Study in Greece (SiG), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει ημερίδα αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα και στη διδασκαλία της σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως διαχρονικού φορέα πολιτισμού και ως σύγχρονου στρατηγικού εργαλείου διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνομάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο, φέρνοντας σε ουσιαστικό διάλογο την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, την Ομογένεια και τους Φιλέλληνες που επιλέγουν να συνδεθούν με την Ελλάδα μέσω της γλώσσας. Σε ένα περιβάλλον όπου η διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, η ελληνική γλώσσα προσεγγίζεται όχι μόνο ως πολιτισμική παρακαταθήκη, αλλά ως ενεργός μαθησιακός και αναπτυξιακός πόρος που δημιουργεί νέες προοπτικές ακαδημαϊκής κινητικότητας, συνεργασίας και εξωστρέφειας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστεί η ψηφιακή πύλη Faros Global Community, ένας διεθνής κόμβος που χαρτογραφεί τα τμήματα, τα προγράμματα και τις ακαδημαϊκές δομές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να ενισχύσει τη διασύνδεση μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, να διευκολύνει την ανάπτυξη κοινών ακαδημαϊκών δράσεων και να δημιουργήσει ένα δυναμικό δίκτυο συνεργασίας με επίκεντρο την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην ψηφιακή πλατφόρμα «e-λληνομάθεια», η οποία αξιοποιεί σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να καταστήσει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας. Η πρωτοβουλία αυτή απευθύνεται τόσο σε Έλληνες της διασποράς όσο και σε φιλέλληνες και υποψήφιους διεθνείς φοιτητές, παρέχοντας οργανωμένα προγράμματα μάθησης και συμβάλλοντας στην απόκτηση πιστοποιημένης γλωσσικής επάρκειας, απαραίτητης για τη φοίτηση σε ελληνόφωνα προγράμματα σπουδών, τα οποία καταγράφουν αυξανόμενη διεθνή ζήτηση.

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η συνολική στρατηγική της Study in Greece για την παγκόσμια προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την προσέλκυση διεθνών φοιτητών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ελληνόφωνα προγράμματα και στη διασύνδεση με την ελληνική Διασπορά.

Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινών ακαδημαϊκών και ερευνητικών πρωτοβουλιών, θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική γλώσσα λειτουργεί ως καταλύτης διεθνούς συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής, μετατρέποντας την ομογένεια σε ενεργό εταίρο διεθνοποίησης και όχι απλώς σε αποδέκτη εκπαιδευτικών δράσεων.

Η ελληνική γλώσσα, με το ιστορικό της βάθος και τη σύγχρονη δυναμική της, εξακολουθεί να αποτελεί μία ζωντανή πύλη επικοινωνίας, γνώσης και πολιτισμού. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να αναδείξει τη στρατηγική της σημασία για το μέλλον της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και για την ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με τον παγκόσμιο ελληνισμό και τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Jacqueline de Romilly» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θα έχει υβριδική μορφή, με δυνατότητα παρακολούθησης τόσο διά ζώσης όσο και μέσω απευθείας μετάδοσης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα διεξαχθεί στα ελληνικά. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.