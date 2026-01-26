Η αγαπημένη σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Jazz στο Μουσείο, που φέτος έχει τίτλο “Her Voice” και ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές ενσωματώνοντας την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης, συνεχίζεται την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου με το Melina Paxinos Quartet στην παράσταση “Muses”.

Η Μελίνα Παξινού και το κουαρτέτο της θα παρουσιάσουν στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή νέες συνθέσεις από το άλμπουμ της με τίτλο “Muses” που αναμένεται να κυκλοφορήσει στα μέσα του 2026. Πρόκειται για συνθέσεις εμπνευσμένες από την αίσθηση ελευθερίας που αποπνέει το σουρεαλιστικό κίνημα, μια ελευθερία που αγκαλιάζει το όνειρο, το υποσυνείδητο και τη βαθιά προσωπική έκφραση, με τη μελωδία και τον λυρισμό πάντα στο επίκεντρο. Μαζί με τη Μελίνα Παξινού στο σοπράνο σαξόφωνο και τις συνθέσεις, συμμετέχουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο πιάνο, ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Κλωνής στα ντραμς.

Οι συνθέσεις της Μελίνας Παξινού συνδυάζουν τη σύγχρονη τζαζ με παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία. Μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει πέντε άλμπουμ, το “Circle of Oddness” (2018), το “Athens” με guest τον Ross Daly (2019), το “Remixes EP” σε συνεργασία με την Λένα Πλάτωνος και τον Στέργιο Τ. (2020), το “Time” με guest τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (2022) και το “Amoroso”, που κυκλοφόρησε το 2024 και είναι ένα νέο κλασικό ορχηστρικό άλμπουμ. Με το κουαρτέτο της, που ιδρύθηκε το 2018, έχουν εμφανιστεί σε πολλές μουσικές διοργανώσεις και συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συντελεστές:

Μελίνα Παξινού: σοπράνο σαξόφωνο, συνθέσεις

Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο

Κώστας Πατσιώτης: κοντραμπάσο

Δημήτρης Κλωνής: ντραμς





Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δημήτρης Τσάκας

Οργάνωση παραγωγής:

Αναστασία Ταμουρίδου - ARTos & Θέαμα

Πληροφορίες:

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου | 20.30

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Γενικό Εισιτήριο: 20€

Εισιτήριο για B&E Members: 16€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/jazz-sto-mouseio-melina-paxinos-quartet/

Σχετικά με τον κύκλο συναυλιών Jazz στο Μουσείο :

Το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή παρουσιάζει την ενότητα μουσικών παραστάσεων Jazz στο Μουσείο, μια σειρά συναυλιών-αφιέρωμα σε διαφορετικά ρεύματα της τζαζ. Μια φορά τον μήνα, η τζαζ συναντά τις εικαστικές τέχνες στο Μουσείο και μαζί μας οδηγούν σε ένα μουσικό ταξίδι στην ιστορία του είδους, με αφετηρία το Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή και υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Τσάκα.

Μετά από πέντε επιτυχημένες χρονιές, ο αγαπημένος κύκλος συναυλιών επεκτείνεται και εξελίσσεται. Ανοίγεται σε νέες μουσικές διαδρομές, ενσωματώνοντας πλέον την κλασική μουσική, το λυρικό τραγούδι και άλλες μορφές έκφρασης που αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη της μουσικής τέχνης. Ο νέος θεματικός κύκλος, με τίτλο “Her Voice”, τοποθετεί τη γυναίκα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής αναζήτησης – ως δημιουργό, ως ερμηνεύτρια, ως πηγή έμπνευσης. Μέσα από εννέα μοναδικές συναυλίες, το πρόγραμμα εξερευνά τη γυναικεία παρουσία και επιρροή στον μουσικό κόσμο, φωτίζοντας τη φωνή, την εμπειρία, την έκφραση και τη δημιουργία.

13/02: Melina Paxinos Quartet – Muses

13/03: Evi Mazi & Manos Kitsikopoulos – Η πνοή του χρόνου

03/04: Idylle Piano Trio – Μουσική δωματίου με το Idylle Piano Trio

30/04: George Kontrafouris Quartet – International Jazz Day

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα goulandris.gr και στις σελίδες στα social media @BEGoulandrisFoundation

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635

Τ: 210 725 2895

visit@goulandris.gr | goulandris.gr