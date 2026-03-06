Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στις 20:00 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας - KINO Athens.

Στο Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Έβερτ της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάστεί όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ που περιλαμβάνει 160 ανεξάρτητες ταινίες σε διεθνείς και εθνικές πρεμιέρες, μαζί με τις παράλληλες δράσεις.

Το φεστιβάλ ανοίγει με το Stereo Girls, τη νέα ταινία της Γαλλίδας δημιουργού Caroline Deruas Peano. Τοποθετημένη στη νότια Γαλλία της δεκαετίας του 1990, η ταινία ακολουθεί δύο αχώριστες έφηβες φίλες των οποίων το κοινό όνειρο για μουσική και ελευθερία διακόπτεται ξαφνικά από μια τραγωδία, αφήνοντας τη μία να συνεχίσει μόνη το όνειρο που μοιράζονταν.

Tρυφερή και ατμοσφαιρική, το Stereo Girls είναι μια ιστορία ενηλικίωσης για τη φιλία, τη μνήμη και την εύθραυστη ένταση της νεότητας. Συνδυάζοντας νοσταλγία, μουσική και συναισθηματική ειλικρίνεια, η Deruas Peano δημιουργεί μια βαθιά προσωπική ταινία που υμνεί τους δεσμούς που μας διαμορφώνουν και την αντοχή που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να «τραγουδάμε» ακόμη και μετά την απώλεια. Κάνοντας πρεμιέρα ως ταινία έναρξης στην Εβδομάδα Κριτικής του Venice Film Festival, το Stereo Girls αναδεικνύει μια ξεχωριστή κινηματογραφική φωνή και προσκαλεί το κοινό σε μια ιστορία τόσο τρυφερή όσο και αξέχαστη.

Η Caroline Deruas Peano είναι Γαλλίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος που κινείται στον χώρο του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, με έργο που συνδυάζει προσωπικές ιστορίες, μνήμη και νεότητα. Ξεκίνησε την πορεία της με μικρού μήκους ταινίες που ξεχώρισαν σε διεθνή φεστιβάλ, όπως το L’Étoile de mer (2006), που παρουσιάστηκε στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στις Κάννες, και το Children of the Night (2011), το οποίο τιμήθηκε με Αργυρή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Η σκηνοθετική της γραφή χαρακτηρίζεται από μια ευαίσθητη και συχνά αυτοβιογραφική προσέγγιση, εστιάζοντας σε θέματα όπως η φιλία, η ενηλικίωση, η απώλεια και η ένταση της νεότητας. Με την ταινία Stereo Girls (2025), τη δεύτερη μεγάλου μήκους δουλειά της, επιβεβαιώνει τη θέση της ως μια δημιουργός που συνδυάζει προσωπική αφήγηση με μια λεπτή, ποιητική κινηματογραφική ματιά.

Θα ακολουθήσει κοκτέιλ στον χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Το 4ο ΚΙΝΟ Athens πραγματοποιείται, υπό την Αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από 12 – 22 Μαρτίου 2026, στους εξής χώρους:

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

CINOBO OPERA

Microcosmos Cinema

Newman Cinema ​

​Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας

Ινστιτούτο Γκαίτε

Ελληνο-Αμερικανική Ένωση

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ευγενίδιο Ίδρυμα – Πλανητάριο

Εμπειρία Ευρώπη

Burger Disco

Οι προβολές γίνονται με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kinoathens.org Μείνετε συντονισμένοι με τα νέα του ΚΙΝΟ Athens κάνοντας εγγραφή στο newsletter