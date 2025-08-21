Το No Ordinary Festival επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για πέμπτη συνεχή χρονιά και σας προσκαλεί, σε ένα τριήμερο ταξίδι στον πειραματικό, ηλεκτρονικό ήχο και στον αυτοσχεδιασμό, στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Χαρτογραφώντας τις δυνατότητες της μουσικής ως πράξης συνάντησης, ακρόασης και αυθόρμητης σύνθεσης, το Φεστιβάλ μεταμορφώνει τον συναυλιακό χώρο σε τόπο διαλόγου και ηχητικών ανταλλαγών και παρουσιάζει εξέχουσες φωνές της αυτοσχεδιαστικής μουσικής σκηνής σε μια διαπολιτισμική συνάντηση.

Οκτώ καταξιωμένοι/ες μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συναντηθούν για πρώτη φορά επί σκηνής και θα συμπράξουν σε έξι πρωτότυπα μουσικά σετ στην καρδιά της πόλης, δημιουργώντας μοναδικές ηχητικές εμπειρίες που γεννιούνται τη στιγμή της εκτέλεσης, μπροστά στα μάτια (και τα αυτιά) του κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 958 FM