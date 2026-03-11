O Νικολάι Λουγκάνσκυ επιστρέφει τον Μάρτιο στην Αθήνα

Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός θα παρουσιαστούν δύο κορυφαία ρεσιτάλ με τους: Νικολάι Λουγκάνσκυ και Βαντίμ Ρουντένκο.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου σε ένα ατομικό ρεσιτάλ θα ερμηνεύει έργα Σούμαν και Σοπέν, και,

την Πέμπτη 19 Μαρτίου, μαζί με τον διακεκριμένο πιανίστα Βαντίμ Ρουντένκο θα ερμηνεύσουν έργα για δύο πιάνα των Ραβέλ, Μέτνερ και Ραχμάνινοβ.

Τον Νικολάι Λουγκάνσκυ χαρακτηρίζει:

Η εξαιρετική τεχνική: Η δεξιοτεχνία του στο πιάνο είναι αναμφισβήτητη. Μπορεί να διαχειριστεί τις πιο απαιτητικές τεχνικά συνθέσεις, χωρίς η τεχνική να επισκιάζει τη μουσική.

Η βαθιά μουσικότητα: Εκτός από την τεχνική του αρτιότητα, ο Λουγκάνσκυ διακρίνεται για την ικανότητά του να εμβαθύνει στο συναίσθημα και το νόημα κάθε κομματιού. Οι ερμηνείες του έχουν βάθος και συναισθηματικό πλούτο.

Οι υποδειγματικές ερμηνείες έργων του Ραχμάνινοβ: Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ερμηνευτές του Σεργκέι Ραχμάνινοβ. Οι ερμηνείες του στα έργα του Ρώσου συνθέτη έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, αναδεικνύοντας τη δύναμη, το πάθος και την πολυπλοκότητα της μουσικής.

Το μεγάλο εύρος ρεπερτορίου: Ο Λουγκάνσκυ ερμηνεύει με επιτυχία έργα από ένα ευρύ φάσμα συνθετών, συμπεριλαμβανομένων των Φρανκ, Προκόφιεβ, Σοπέν και Μπετόβεν, αποδεικνύοντας την ευελιξία του ως καλλιτέχνης.

Ο απόλυτος έλεγχος της δυναμικής: Έχει την ικανότητα να παράγει τόσο μια ορχηστρική ηχητική παλέτα στο πιάνο, όσο και να παίζει με εξαιρετική λεπτότητα, δημιουργώντας μια αίσθηση μεγάλης δυναμικής αντίθεσης στις ερμηνείες του.

Οι πολυάριθμες βραβεύσεις: Έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Διαγωνισμού Τσαϊκόβσκυ το 1994, επιβεβαιώ-νοντας τη διεθνή του αναγνώριση.

Η συμβολή του στην κληρονομιά του πιάνου: Θεωρείται γνήσιος κληρονόμος μιας βαθιάς παράδοσης στο πιάνο, συνεχίζοντας το έργο των μεγάλων ερμηνευτών που προηγήθηκαν.

Βιογραφικό Νικολάι Λουγκάνσκυ

Η γαλλική Le Monde έγραψε: Ο Νικολάι Λουγκάνσκυ δεν είναι απλά ένας θαυμάσιος Ρώσος πιανίστας του καιρού μας, αλλά ένας από τους εξέχοντες καλλιτέχνες της εποχής μας.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους, όπως οι Γιούρι Τεμιρκάνοβ, Μιχαήλ Πλετνιόβ, Σαρλ Ντιτουά και Κουρτ Μαζούρ.

Πραγματοποιεί, τακτικά, ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο, όπως στο Wigmore Hall του Λονδίνου, στο Théâtre des Champs-Élysées στο Παρίσι, καθώς και συναυλίες στην Αιξ-αν-Προβάνς, στη Λισαβόνα, στο Τόκιο, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και στη Μεγάλη Αίθουσα του Ωδείου της Μόσχας. Στους συνεργάτες του στον χώρο της μουσικής δωματίου συγκαταλέγονται οι Βαντίμ Ρέπιν, Αλεξάντερ Κνιάζεβ, Μίσα Μάισκυ και Λεωνίδας Καβάκος.

Έχει αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία για τις ηχογραφήσεις του. Το CD με τις Σονάτες για πιάνο του Ραχμάνινοβ τιμήθηκε με Diapason d’Or και με το βραβείο ECHO Klassik, ενώ η ηχογράφησή του των κοντσέρτων των Γκριγκ και Προκόφιεβ με τον Κεντ Ναγκάνο και την Deutsche Symphonie-Orchester Berlin επιλέχθηκε ως Gramophone Editor’s Choice. Και οι παλαιότερες ηχογραφήσεις του έχουν επίσης τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων Diapason d’Or, BBC Music Magazine Award και ECHO Klassik. Ο δίσκος του με τη Μεγάλη Σονάτα και τις Εποχές του Τσαϊκόβσκυ έτυχε ενθουσιωδών κριτικών και χαρακτηρίστηκε «διεισδυτικός και ώριμος» (The Guardian).

Σπούδασε στην Κεντρική Μουσική Σχολή της Μόσχας και στο Ωδείο Τσαϊκόβσκυ της Μόσχας, όπου δάσκαλοί του υπήρξαν οι Τατιάνα Κέστνερ, Τατιάνα Νικολάεβα και Σεργκέι Ντορένσκυ.

Τον Απρίλιο του 2013 τιμήθηκε με τον τίτλο του Καλλιτέχνη του Λαού της Ρωσίας.

Βιογραφικό Βαντίμ Ρουντένκο

Ο Βαντίμ Ρουντένκο γεννήθηκε το 1967 στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Άρχισε να σπουδάζει πιάνο από τα τέσσερά του χρόνια και στην ηλικία των επτά ετών έδωσε το πρώτο του ρεσιτάλ.

To 1975 έγινε δεκτός στο Κεντρικό Μουσικό Σχολείο της Μόσχας στην τάξη της Α. Αρτομπολέβσκαγια, όμως, ανάμεσα στους καθηγητές του ήταν και ο Ντμίτρι Μπασκίροβ.

Την περίοδο 1989-1996 συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Τσαϊκόβσκυ της Μόσχας στην τάξη του Σεργκέι Ντορένσκυ.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους μαέστρους, όπως οι Τεμιρκάνοβ, Φεντοσέεβ, Ροζντέστβενσκυ, Πλετνιόβ, Σβετλάνοβ, Σινάισκυ, Βεντέρνικοβ, Σίμονοβ και Μπασμέτ.

Συνέπραξε ως σολίστ με όλες τις μεγάλες ρωσικές ορχήστρες, καθώς και με την ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, τις Φιλαρμονικές του Ρότερνταμ, της Βαρσοβίας και της Πράγας, την ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την ιαπωνική NHK.