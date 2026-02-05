“Οι βλαβερές συνέπειες του γάμου” στο Θέατρο Άνεσις

"Οι Βλαβερές συνέπειες του γάμου" παρουσιάζονται στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις και μας προσκαλούν σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ .

Τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα – «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου» – ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα!

Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί ο ίδιος, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών (Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας), φέρνοντας τον Τσέχωφ στο σήμερα με μια σύγχρονη, φρέσκια και απολαυστική ματιά.

Γέλιο, παρεξηγήσεις και αλήθειες που (δεν) λέγονται… μέσα από το αξεπέραστο χιούμορ του Τσέχωφ!

Σημείωμα σκηνοθέτη:

"Ο Τσέχωφ συνήθιζε να λέει πως τα έργα του- που εμείς τα αντιλαμβανόμαστε σαν δράματα- είναι ουσιαστικά κωμωδίες. Το καταπληκτικό είναι πως και στις κωμωδίες του τα πρόσωπα έχουν δραματική υπόσταση. Και στις δύο κατηγορίες των έργων του, παραμονεύουν καλά κρυμμένα και το δάκρυ και το γέλιο. Δηλαδή η ΖΩΗ.

Ας χαρούμε λοιπόν τα αριστουργηματικά αυτά μονόπρακτα του ανεπανάληπτου αυτού θεατρικού ποιητή, χωρίς να ψάχνουμε με αγωνία πού θα γελάσουμε και πού θα κλάψουμε. Έτσι κι αλλιώς θα μας βρουν από μόνα τους!!!"

Διανομή

Γιάννης Μπέζος

Δάφνη Κιουρκτσόγλου

Ντένια Στασινοπούλου

Δημήτρης Φιλιππίδης

Ηρακλής Κρομμύδας

Συντελεστές

Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης/Μαύρα Γίδια

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 21:00, Τρίτη 21:00

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος 22€ / Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι 18€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στο email tickets@happyproductions.gr

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-blaberes-synepeies-tou-gamou

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-17:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Άνεσις (από 08/10/2025): Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)