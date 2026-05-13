Πανόραμα Αθλητισμού Αγίας Βαρβάρας 2026

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει με χαρά τη διεξαγωγή του «Πανοράματος Αθλητισμού 2026». Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η μεγάλη αθλητική γιορτή της πόλης επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 6 έως 12 ετών, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον κλασικό αθλητισμό, την καλαθοσφαίριση, το beach volley και το ποδόσφαιρο.

Σκοπός της Διοργάνωσης

Βασικός στόχος του «Πανοράματος Αθλητισμού» είναι η ενθάρρυνση των νέων να εντάξουν τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους, καταπολεμώντας την καθιστική ζωή. Μέσα από το παιχνίδι και την ευγενή άμιλλα, επιδιώκεται:

Η καλλιέργεια των αξιών του «ευ αγωνίζεσθαι» και της ομαδικότητας.

Πρόγραμμα Αγωνισμάτων

Κλασικός Αθλητισμός (Στίβος)

Πότε: Σάββατο 16 Μαΐου | 10:00 – 14:00

Εθνικό Στάδιο Αγίας Βαρβάρας Αγωνίσματα: Δρόμοι ταχύτητας (40μ. & 60μ.), Σκυταλοδρομίες (40μ. & 50μ.), Άλμα εις μήκος, Ρίψη μπάλας και Vortex.

Μπάσκετ 3×3

Πότε: Σάββατο 16 Μαΐου (10:00 – 14:00) & Κυριακή 17 Μαΐου (09:00 – 13:00)

Beach Volley 3×3

Πότε: Σάββατο 16 Μαΐου | 18:00 – 20:00

Ποδόσφαιρο

Πότε: Κυριακή 17 Μαΐου | 15:00 – 20:00

Συμμετοχή και Ασφάλεια

Η συμμετοχή σε όλα τα αθλήματα είναι δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης: dimosagiasvarvaras-panorama.gr έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Για την απόλυτη ασφάλεια των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια όλων των αγωνισμάτων θα παρίστανται ιατρός, διασώστες και ασθενοφόρο.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Τηλ: 210-5442377

210-5442377 Email: athlitismos@agiavarvara.gr

athlitismos@agiavarvara.gr Social Media: Facebook (Panorama Agia Varvara) | Instagram (@panorama_agiavarvara)

Στοιχεία Διοργάνωσης: Olympia Culture AE | Δ. Πλαπούτα 50, Αθήνα 11473