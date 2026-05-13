Πανόραμα Αθλητισμού Αγίας Βαρβάρας 2026
Τρέχουμε, Παίζουμε, Σκοράρουμε!
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, ανακοινώνει με χαρά τη διεξαγωγή του «Πανοράματος Αθλητισμού 2026». Μετά την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης, η μεγάλη αθλητική γιορτή της πόλης επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.
Η διοργάνωση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 6 έως 12 ετών, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τον κλασικό αθλητισμό, την καλαθοσφαίριση, το beach volley και το ποδόσφαιρο.
Σκοπός της Διοργάνωσης
Βασικός στόχος του «Πανοράματος Αθλητισμού» είναι η ενθάρρυνση των νέων να εντάξουν τη φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους, καταπολεμώντας την καθιστική ζωή. Μέσα από το παιχνίδι και την ευγενή άμιλλα, επιδιώκεται:
- Η καλλιέργεια των αξιών του «ευ αγωνίζεσθαι» και της ομαδικότητας.
- Η ανάδειξη των τοπικών αθλητικών υποδομών του Δήμου.
- Η ενίσχυση των δεσμών της μαθητικής κοινότητας μέσω του αθλητισμού.
Πρόγραμμα Αγωνισμάτων
- Κλασικός Αθλητισμός (Στίβος)
- Πότε: Σάββατο 16 Μαΐου | 10:00 – 14:00
- Πού: Εθνικό Στάδιο Αγίας Βαρβάρας
- Αγωνίσματα: Δρόμοι ταχύτητας (40μ. & 60μ.), Σκυταλοδρομίες (40μ. & 50μ.), Άλμα εις μήκος, Ρίψη μπάλας και Vortex.
- Μπάσκετ 3×3
- Πότε: Σάββατο 16 Μαΐου (10:00 – 14:00) & Κυριακή 17 Μαΐου (09:00 – 13:00)
- Πού: Αθλητικός Χώρος «Τριλογία» (Παλαιών Πατρών Γερμανού).
- Beach Volley 3×3
- Πότε: Σάββατο 16 Μαΐου | 18:00 – 20:00
- Πού: Γήπεδο Beach Volley Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Τέρμα Αιόλου – Κάτω είσοδος Άλσους Ειρήνης).
- Ποδόσφαιρο
- Πότε: Κυριακή 17 Μαΐου | 15:00 – 20:00
- Πού: Εθνικό Στάδιο Αγίας Βαρβάρας.
Συμμετοχή και Ασφάλεια
Η συμμετοχή σε όλα τα αθλήματα είναι δωρεάν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εκδήλωσης: dimosagiasvarvaras-panorama.gr έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.
Για την απόλυτη ασφάλεια των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια όλων των αγωνισμάτων θα παρίστανται ιατρός, διασώστες και ασθενοφόρο.
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Αγίας Βαρβάρας
- Τηλ: 210-5442377
- Email: athlitismos@agiavarvara.gr
- Social Media: Facebook (Panorama Agia Varvara) | Instagram (@panorama_agiavarvara)
Στοιχεία Διοργάνωσης: Olympia Culture AE | Δ. Πλαπούτα 50, Αθήνα 11473
- Website: www.olympiaculture.com
- Email: marketing@olympiaculture.com