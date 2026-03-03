Η ομάδα Seven Sisters παρουσιάζει:

Πάρανταϊζ - Η αίθουσα κλιματίζεται

2η χρονιά



σε κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιώτα Σερεμέτη

Από τις 9 Μαρτίου 2026 στο Θέατρο 104

Early bird 12 €

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και την επιτυχημένη περσινή της πορεία, η παράσταση «Πάρανταϊζ – Η αίθουσα κλιματίζεται» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο 104.

Η ομάδα Seven Sisters («Το Μαράκι έκλασε») συνεχίζοντας τη δημιουργική της συνομιλία με τα κείμενα της Λένας Κιτσοπούλου, επαναλαμβάνει την παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώτας Σερεμέτη, από τις 9 Μαρτίου 2026.

Εφτά γυναίκες αφηγούνται πέντε αυτοτελείς ιστορίες έρωτα και σεξ δια χειρός Λένας Κιτσοπούλου.

Το γυναικείο σώμα, η ερωτική επιθυμία, η ένοχη απόλαυση, η άνευ όρων παράδοση στην σαρωτική φύση του έρωτα.

Πάντα στην Ελλάδα και πάντα καλοκαίρι.

Τα τζιτζίκια, το τσάμικο, το πλαστικό τραπεζομάντηλο, το κρασί της παρέας, το πράσινο λάστιχο, τα ξύλινα τσόκαρα, το ψητό καλαμπόκι, οι πλαστικές καρέκλες. Σημεία αναφοράς που μετατρέπουν το κλισέ σε κάτι βαθιά συλλογικό που μας αφορά όλους.

Πέντε ιστορίες για τον έρωτα και την γυναικεία σεξουαλικότητα, ιδωμένες από μάτια γυναικών, βιωμένες από σώματα γυναικών. Και πάνω στη σκηνή, ειπωμένες από τα στόματα και τα σώματα εφτά γυναικών.

Έχοντας μιλήσει στην πρώτη μας δουλειά "Το Μαράκι έκλασε" για το παιδί που όλες υπήρξαμε, αυτή την φορά «ενηλικιωνόμαστε» και μιλάμε για την γυναίκα που όλες είμαστε.

Επιλέγουμε λοιπόν να δανειστούμε μία φράση από την Φεμινιστική Ομάδα Κιλοτίνα: «Δεν ντρεπόμαστε για το γυμνό μας σώμα, για την απόλαυσή μας και για τους οργασμούς μας.»

Για την ερμηνεία της στην παράσταση, η Άρτεμις Δούρου ήταν υποψήφια για το Βραβείο Νέου Καλλιτέχνη του Θεάτρου, στα Θεατρικά Βραβεία 2024-2025 της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου

Σύλληψη - Σκηνοθεσία: Γιώτα Σερεμέτη

Σκηνικά - Κοστούμια - Βίντεο - Σχεδιασμός φωτισμών: Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Γιώτα Σερεμέτη

Φωτογραφίες: Μυρτώ Κουτλή

Σχεδιασμός αφίσας: Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου

Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής: Seven Sisters ΑΜΚΕ



Επί σκηνής οι ηθοποιές:

Χριστίνα Ανδρεάκου

Άρτεμις Δούρου

Μαρίνα Βαρβάρα Ζέρβα

Μαρούλα Καλαμποκιά

Νικολέττα Παναγιώτου

Γιώτα Σερεμέτη

Λυδία Τσάτσου Παρασκευοπούλου



INFO

Θέατρο 104

Ευμολπιδών 41, Γκάζι (Σταθμός μετρό Κεραμεικός)

τηλ. 6951269828



ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από την Δευτέρα 9/3 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 115 λεπτά

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

Γενική είσοδος 16€



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-104-parantaiz-i-aithousa-klimatizetai/

Kαι στο ταμείο του θεάτρου

Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ

Ανζελίκα Καψαμπέλη

akapsamb@gmail.com| t.6945798883





