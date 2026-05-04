«Η GEN Z της Τουριστικής Εκπαίδευσης»: Η Πειραματική Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας γιορτάζει 70 χρόνια πρωτοπορίας με μια εμβληματική «Σπουδαστική Εβδομάδα»

Με τη συμπλήρωση 70 χρόνων αδιάλειπτης προσφοράς στη γνώση, τη φιλοξενία, τη γαστρονομία και τον τουρισμό η Πειραματική Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας του Υπουργείου Τουρισμού διοργανώνει μια ξεχωριστή επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της: τους σπουδαστές της.

Η «Σπουδαστική Εβδομάδα» θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 14 Μαΐου 2026 στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στο ιστορικό πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ» στην παραλία Περαίας. Η διοργάνωση συνδέει την πλούσια κληρονομιά της σχολής με τη φρεσκάδα της νέας γενιάς, σε ένα περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα.

Με κεντρικό θεματικό άξονα «Η GEN Z της τουριστικής εκπαίδευσης», οι σπουδαστές & σπουδάστριες της Πειραματικής Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα βιωματικών δράσεων:

Αθλητισμός & Ομαδικότητα στο Φυσικό Τοπίο: Η παραλία της Περαίας μετατρέπεται σε χώρο δράσης για τους σπουδαστές, με τουρνουά Beach Volley και Ping Pong , καθώς και δραστηριότητες Ιστιοπλοΐας (Sailing) και SUP , ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και το «ευ ζην».

Sustainability & Creativity Workshops: Καινοτόμα εργαστήρια με επίκεντρο τη Δημιουργικότητα, την Βιωσιμότητα και την Περιβαλλοντική προστασία στον σύγχρονο τουρισμό.

Πράσινη Φιλοσοφία: Θεματικές παρουσιάσεις και ομαδικά παιχνίδια που καλλιεργούν την οικολογική & τουριστική συνείδηση των μελλοντικών επαγγελματιών.

The Gen Z Farewell Party: Οι εορτασμοί θα κορυφωθούν με μια μεγάλη γιορτή για την σπουδάζουσα νεολαία, γεμάτη από την ενέργεια και τον παλμό της νέας γενιάς.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετέχουν ακαδημαϊκοί του ΑΠΘ, καταξιωμένοι επαγγελματίες του Τουρισμού, διακεκριμένοι Chefs, προσφέροντας στους σπουδαστές πολύτιμες γνώσεις και ευκαιρίες δικτύωσης.

Πιστή στις αρχές της, η εκδήλωση υιοθετεί τη zero waste φιλοσοφία. Η εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας αποτελεί έμπρακτο μάθημα αειφόρου ανάπτυξης, προετοιμάζοντας τους σπουδαστές για τις προκλήσεις του μέλλοντος.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3, 102FM, 958FM