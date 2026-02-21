Σαν σήμερα, στις 21 Φεβρουαρίου 1913, οι οθωμανικές δυνάμεις του Εσσάτ Πασά, αρχηγού του οθωμανικού στρατού του Φρουρίου των Ιωαννίνων, παραδίδονται στις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις υπό τον Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο. Οι πολεμικές επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της πρωτεύουσας της Ηπείρου διήρκησαν πάνω από τρεις μήνες. Οι πρώτες μονάδες του ελληνικού στρατού εισέρχονται στην πόλη των Ιωαννίνων το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου επευφημούμενες με ενθουσιασμό από τους κατοίκους. Ο αγώνας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων υπήρξε η σημαντικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των ελληνικών και οθωμανικών δυνάμεων στο μέτωπο της Ηπείρου, κατά τη διάρκεια του Α’ Βαλκανικού Πολέμου (5 Οκτωβρίου 1912-18 Μαΐου 1913).

Με την αφορμή της ιστορικής αυτής επετείου, δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ ένα επεισόδιο της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ «Στο χώρο της ιστορίας» του 1985, σε σενάριο-σκηνοθεσία Διονύση Γρηγοράτου, αφιερωμένο στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων από τις οθωμανικές δυνάμεις το 1913, μέσα από ντοκουμέντα της εποχής, πλούσιο αρχειακό κινηματογραφικό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και γραπτά κείμενα της περιόδου. Η εκπομπή ξεκινά με αναφορά στην έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων και την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη, με παράλληλα προβολή αρχειακού υλικού από την είσοδο του στρατού στην πόλη.

Γίνεται λόγος για τις ελληνικές δυνάμεις στο μέτωπο της Ηπείρου κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων και τις πρώτες νίκες του στρατεύματος που οδήγησαν σε μια στρατηγική θέση για την κατάληψη της ηπειρωτικής πρωτεύουσας-με την προέλαση, όμως, του ελληνικού στρατού να ανακόπτεται στην περιοχή του Μπιζανίου. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η προετοιμασία των ελληνικών δυνάμεων για την επίθεση στο Μπιζάνι, οι δύο αποτυχημένες επιθέσεις, και η τρίτη-επιτυχημένη- επίθεση στις 20 Φεβρουαρίου 1913, η οποία οδήγησε στην παράδοση των οθωμανικών δυνάμεων του Εσσάτ Πασά στον Αρχιστράτηγο Κωνσταντίνο και την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων από τον ελληνικό στρατό. Παράλληλα, λόγος γίνεται και για τις διπλωματικές μάχες στο Λονδίνο-στο μέτωπο της ειρηνευτικής διάσκεψης μεταξύ των Συμμάχων και της Τουρκίας αλλά και στο μέτωπο Κυβερνήσεως και Θρόνου.

Η αφήγηση πλαισιώνεται από πλούσιο αρχειακό κινηματογραφικό και φωτογραφικό υλικό της περιόδου, ενώ σε μια δραματοποιημένη αφήγηση, παρουσιάζονται αποσπάσματα από το ημερολόγιο της συζύγου του Γάλλου Πρόξενου στα Γιάννενα Γκυ Σαντεπλέρ (G.Chantepleure) με τίτλο «Τα Ιωάννινα πολιορκημένα», και το ημερολόγιο του Δ.Καμπάνη από το πολεμικό μέτωπο, με τίτλο «Αναμνήσεις του πολέμου και της ειρήνης», στο οποίο περιγράφεται μέρα-μέρα η καθημερινή ζωή των στρατιωτών στο μέτωπο. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κώστας Καποδίστριας και Σήβη Σιδέρη.

Σενάριο-σκηνοθεσία:

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

Ομάδα CINE GROUP

Έτος παραγωγής:

1985