Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, σημαντικός δημοσιογράφος, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός και συλλέκτης μοναδικής αξίας δημιουργιών της παγκόσμιας μουσικής και του κινηματογράφου, έφυγε χθες, 1 Ιουνίου, από τη ζωή. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έμελλε να ταυτιστεί με την ΕΡΤ-3 μιας και εργάστηκε σε αυτή ως αρχισυντάκτης ειδήσεων, διευθυντής τηλεόρασης, διευθυντής δημοσίων και διεθνών σχέσεων συνδέοντας απόλυτα την καριέρα του με το τρίτο κανάλι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ως δημοσιογράφος συνεργάστηκε με τις εφημερίδες ”Νέα Αλήθεια”, ”Ελληνικός Βορράς” ,”Έσπερινή Ώρα”, ”Μακεδονία”, τα περιοδικά ”Επιλογές” και “Θ” της Θεσσαλονίκης. Ως ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσίαζε το διάστημα 1991-2013 την εκπομπή ”Ράδιο-Νοσταλγία” κάθε Κυριακή στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΑ μαζί με τους Γιώργο Παπαστεφάνου, Γιάννη Πετρίδη και Αλέξη Κωστάλα.

Επιπλέον, ο Λευτέρης Κογκαλίδης διετέλεσε μέλος της Οργανωτικής και της Επιτροπής Πρόκρισης του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ανταποκριτής του Billboard στην Ελλάδα το διάστημα 1970-80. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 έγραψε στίχους σε περισσότερα από τριάντα τραγούδια. Διετέλεσε επίσης συντονιστής των Βαλκανικών τηλεοράσεων σε θέματα συμπαραγωγών επί έξι χρόνια. Επίσης ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Δ.Σ της CIRCOM (Πανευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίων Περιφερειακών Τηλεοπτικών Σταθμών) και αντιπρόεδρος και Πρόεδρος για τρία χρόνια της CIRCOM. Από το 2005 ήταν συνεργάτης στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Αρχείο της ΕΡΤ αποχαιρετά τον σημαντικό δημοσιογράφο με ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Συν και Πλην» παραγωγής 2002.

ΣΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από την εκπομπή «Συν και Πλην», η Λένα Αρώνη, η Μάριον Μιχελιδάκη και ο Ανδρέας Ροδίτης υποδέχονται στο στούντιο τον Λάμπρο Καφήρα, Αντινομάρχη Ηλείας, τη διευθύντρια παραγωγής της ΕΡΤ, Ελευθερία Καποκάκη, και τη Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤ, Φωτεινή Γιαννουλάτου, ενώ παράλληλα συνδέονται με την ΕΡΤ-3 και τον Λευτέρη Κογκαλίδη, ο οποίος μιλά με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειακών Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών της Ευρώπης (CIRCOM) και ως ένας εκ των υπευθύνων διοργάνωσης του Ετήσιου Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής.

Αρχικά, ο Λευτέρης Κογκαλίδης μιλά για το Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής της Ευρώπης 2002, το οποίο διοργανώνεται από την CIRCOM στον νομό Ηλείας. Τονίζει ότι είναι η δεύτερη χρονιά που διοργανώνεται το συγκεκριμένο Φεστιβάλ στην Ελλάδα, καθώς είχε προηγηθεί εκείνο της Θεσσαλονίκης το 1998, ενώ επισημαίνει και την υψηλή ζήτηση συμμετοχής στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ευχαριστεί την ΕΡΤ και τους ανθρώπους της για τη φιλοξενία της διοργάνωσης. Επιπλέον, αναδεικνύει τη σημασία του Φεστιβάλ, την αξία της ανάδειξης και της στήριξης της παραδοσιακής μουσικής και ανακοινώνει ότι στόχος είναι να μετεξελιχθεί σε διαγωνιστικό φεστιβάλ. Παράλληλα, προβάλλονται πλάνα από τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο Φεστιβάλ του 1998 στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Καφήρας εξαίρει τις προσπάθειες του Λευτέρη Κογκαλίδη και της ΕΡΤ για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ και παραθέτει τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η Ηλεία ως τόπος διεξαγωγής του. Η Φωτεινή Γιαννουλάτου επισημαίνει τη σημασία της διοργάνωσης και αναδεικνύει τις προσπάθειες της ΕΡΤ για τη φιλοξενία της, καθώς και για την εκπροσώπηση της χώρας μας από την εμβληματική Δόμνα Σαμίου. Ακόμη, η Ελευθερία Καποκάκη μιλά για τα δύο διαφορετικά σκέλη του Φεστιβάλ, τις παράλληλες εκδηλώσεις στα χωριά της Ηλείας, την τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ και το πώς είναι να εργάζεται κανείς για μια τόσο σημαντική παραγωγή, την οποία θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη. Παρεμβάλλεται βίντεο στο οποίο μιλά ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για το πώς συνδέθηκε το συγκεκριμένο Φεστιβάλ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004» και υπογραμμίζει ότι το διεκδίκησαν έπειτα από προτροπή των στελεχών της ΕΡΤ-3.

Επιπλέον, ο Λάμπρος Καφήρας αναφέρεται στην προσέγγιση των νέων προς την παράδοση μέσα από αυτό το Φεστιβάλ. Γίνεται επίσης αναφορά στη συμμετοχή διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών στη διοργάνωση. Κλείνοντας, οι παρουσιαστές της εκπομπής εύχονται καλή επιτυχία.

Έτος παραγωγής: 2002

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 26/6/2002

Σκηνοθεσία: Γιώργος Δαδίνας

Παρουσίαση: Λένα Αρώνη, Μάριον Μιχελιδάκη, Ανδρέας Ροδίτης

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς