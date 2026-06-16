Σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου του 1987 έφυγε από τη ζωή η ποιήτρια Μάτση Χατζηλαζάρου. Φωνή πρωτοποριακή, ριζοσπαστική με έναν προσωπικό, ιδιότυπο ποιητικό λόγο”μεταϋπερρεαλιστικό”, όπως η ίδια τον χαρακτηρίζει. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1914, το 1945 έφυγε με το θρυλικό «Ματαρόα» για το Παρίσι με υποτροφία του Γαλλικού Ινστιτούτου, όπου και έζησε συνολικά γύρω στα 20 χρόνια. Σύζυγός της (από το 1939 έως το 1943) ήταν ο υπερρεαλιστής ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος. Επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Γαλλία το 1958. Πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία το 1944 με την ποιητική συλλογή “Μάης, Ιούνης και Νοέμβρης” την οποία υπέγραφε με το ψευδώνυμο Μάτση Ανδρέου, ενώ ποιήματά της εκδόθηκαν και στα γαλλικά.

Με αφορμή την επέτειο θανάτου της Μάτσης Χατζηλαζάρου, το Αρχείο της ΕΡΤ προτείνει ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ “Γυναικεία πορτραίτα”, παραγωγής 1984, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Φρίντας Λιάππα.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

ΜΑΤΣΗ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ

Σειρά ημίωρων τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν την απλή καθημερινή ζωή γυναικών διαφορετικών τάξεων και επαγγελμάτων. Στη συγκεκριμένη εκπομπή της Φρίντας Λιάππα σκιαγραφείται το πορτραίτο της ποιήτριας Μάτσης Χατζηλαζάρου.

Η ποιήτρια από τον χώρο του σπιτιού της, συνομιλεί με τον Φίλιππο Βλάχο και απαγγέλει αποσπάσματα από το έργο της. Μιλά για τη ζωή αλλά και το έργο της. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε να ασχολείται με τη γραφή, τους λόγους για τους οποίους γράφει λίγα ποιήματα καθώς και για την σχέση της με τον υπερρεαλιστή ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο. Αναφέρεται στη ζωή της στο Παρίσι, τη γνωριμία της με τον Pablo Picasso, και εξηγεί γιατί επέλεξε να γράφει και να εκδίδει στα γαλλικά. Μιλά για τα ποιήματά της, για το πώς η γραφή λειτουργεί ως παρηγοριά της και την σχέση της με το θάνατο και τα γηρατειά.

Ακούγονται αποσπάσματα από την εκπομπή του Μάνου Χατζιδάκι στο Γ’ Πρόγραμμα «Ο Μελαχρινός Έρως, το Εκκρεμές και η Μάτση των Ονείρων». Ο Φίλιππος Βλάχος διαβάζει από το έργο «Έρως Μελαχρινός». Η ίδια η ποιήτρια απαγγέλει αποσπάσματα από το έργο «Ο Πούμας. Ήταν κι η στέρηση σύντροφος».

Παραγωγή: 1984

Σενάριο-σκηνοθεσία: Φρίντα Λιάππα

Φωτογραφία: Φίλιππος Κουτσαφτής

Ημερομηνία προβολής εκπομπής:

2/10/1984

Κωδικός τεκμηρίου: 248316

Σύνταξη άρθρου: Διδώ Γεωργούλα

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