Συμπληρώνονται φέτος 20 χρόνια από το θάνατο του σημαντικού θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Κεχαΐδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 15 Δεκεμβρίου του 2005. Γεννημένος στα Τρίκαλα, σπούδασε στην Νομική σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών. Το 1956 είδε την παράσταση «Μίλα μου σαν την βροχή» του Τενεσί Ουίλιαμς στο Θέατρο Τέχνης, γεγονός που έμελλε να είναι καταλυτικό στη μετέπειτα πορεία του . Μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, έγραψε τα δυο πρώτα μονόπρακτά του, - «Μακρινό λυπητερό τραγούδι» και «Παιχνίδια στις αλυκές» τα οποία ανέβασε ο Κουν τον Ιούνιο του 1957 στο Θέατρο Τέχνης. Επόμενα έργα του ήταν τα: «Ο μεγάλος περίπατος» (1959), «Προάστειο Νέου Φαλήρου» (1960), «Το Πανηγύρι», «Η βέρα», «Το τάβλι» (1974).



Το 1979 έγραψε σε συνεργασία με την σύζυγό του, Ελένη Χαβιαρά , την μεγαλύτερη επιτυχία τους, το «Δάφνες και Πικροδάφνες», το οποίο ανέβασε ξανά ο Κάρολος Κουν στο Θέατρο Τέχνης. Το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του, το «Με δύναμη από την Κηφισιά» το έγραψε και πάλι με την Ελένη Χαβιαρά, και έγινε εξίσου μεγάλη επιτυχία, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το 1995 από τον Λευτέρη Βογιατζή στον θίασό του, «Νέα Σκηνή». Ο Κεχαΐδης μέσα από τα έργα του κατάφερε να βγάλει το νεοελληνικό θεατρικό έργο από τη μονοθεματική της ηθογραφίας και να το εισάγει στα σύγχρονά του ρεύματα του ρεαλισμού και του υπαρξιακού προβληματισμού.



Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα μοναδικό ντοκουμέντο: την συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρης Κεχαΐδης στη Δανάη Στρατηγάκη και την εκπομπή ''Θεατρική εβδομάδα'' το 1980, με αφορμή το ανέβασμα του έργου «Δάφνες και Πικροδάφνες» στο Θέατρο Τέχνης.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ: ΚΕΧΑΪΔΗΣ-ΧΑΒΙΑΡΑ

Ολιγόλεπτη πολιτιστική εκπομπή της ΕΡΤ με ρεπορτάζ για την εβδομαδιαία θεατρική δραστηριότητα. Επιμελείται και παρουσιάζει η Δανάη Στρατηγάκη. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο θεατρικό έργο ''Δάφνες και πικροδάφνες'' του Δημήτρη Κεχαΐδη και της Ελένης Χαβιαρά που ανεβαίνει στο Θέατρο Τέχνης.

Η Δανάη Στρατηγάκη επισκέπτεται το Θέατρο Τέχνης όπου ανεβαίνει το θεατρικό έργο ''Δάφνες και πικροφάδνες'' των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Αρχικά, η Δανάη Στρατηγάκη συνομιλεί με τον σκηνοθέτη Κάρολο Κουν σχετικά με τη γνωριμία του με τον θεατρικό συγγραφέα Δημήτρη Κεχαΐδη και τη μεταξύ τους επαγγελματική σχέση. Έπειτα, ο ίδιος ο συγγραφέας μιλά στην κάμερα της εκπομπής για την συνεργασία του με την Ελένη Χαβιαρά, το πως έγραψαν το ''Δάφνες και πικροδάφνες'' και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν.

Στην συνέχεια, η Ελένη Χαβιαρά εξηγεί πως αλληλοσυμπληρώνει το Δημήτρη Κεχαΐδη στη μεταξύ τους συνεργασία. Τέλος, ο Κάρολος Κουν σχολιάζει την υπόθεση του έργου ''Δάφνες και πικροδάφνες''. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάζονται αποσπάσματα από την παράσταση που πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Βάσος Ανδρονίδης, Γιάννης Δεγαΐτης Μίμης Κουγιουμτζής και Γιάννης Μόρτζος.

Έτος παραγωγής: 1980

Επιμέλεια-παρουσίαση: Δανάη Στρατηγάκη

Σύνταξη άρθρου - τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς