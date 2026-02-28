Ηλίας Λογοθέτης – 28 Φεβρουαρίου 2024

Συμπληρώνονται φέτος δύο χρόνια από τον θάνατο του ηθοποιού Ηλία Λογοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2024. Γεννημένος στη Λευκάδα το 1939, ο Ηλίας Λογοθέτης ήρθε σε επαφή μέσω του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν, από το οποίο αποφοίτησε το 1967. Κατά τη διάρκεια της μακράς και σημαντικής πορείας του συμμετείχε σε πληθώρα θεατρικών έργων, ταινιών στον κινηματογράφων και τηλεοπτικών σειρών. Συνεργάστηκε με τους θιάσους Γιάννη Φέρτη-Ξένιας Καλογεροπούλου, Κάκιας Αναλυτή-Κώστα Ρηγόπουλου, Νίκου Ξανθόπουλου, Θανάση Βέγγου, Άγγελου Αντωνόπουλου-Μιράντας Κουνελάκη, με το Αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και άλλους.

Ειδικότερα, ο Ηλίας Λογοθέτης συμμετείχε σε πολλές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης. Από αυτές ξεχωρίζουν το θρυλικό ''Μινόρε της αυγής'' (ΕΡΤ-1, 1983), το ''Χαίρε Τάσο Καρατάσο'' (ΕΡΤ-2, 1985), ''Σιγά, η πατρίδα κοιμάται'' (ΕΤ-1, 1988), ''Τα ψάθινα καπέλα΄΄ (ΕΤ-1, 1995), ''Χαμένη άνοιξη'' (1995), ''Ο πρίγκιπας'' (ΕΤ-1, 1996), ''Ο θησαυρός της Αγγελίνας'' (ΝΕΤ, 2005), κ.ά. Παράλληλα, συμμετείχε σε πολλά επεισόδια από το ''Θέατρο της Δευτέρας''.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το επεισόδιο ''Ο κύριος υφηγητής'' από τη σειρά ''τα παλιόπαιδα τ' ατίθασα'' παραγωγής 1980.

ΤΑ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ Τ' ΑΤΙΘΑΣΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΦΗΓΗΤΗΣ

''Τα παλιόπαιδα τ' ατίθασα'' είναι μια κωμική σειρά κοινωνικού περιεχομένου που βασίζεται στο συγγραφικό έργο του Νίκου Τσιφόρου. Πρόκειται για αυτοτελή επεισόδια που παρουσιάζουν διάφορους χαρακτήρες από την καθημερινή ζωή της παλιάς Αθήνας και ιδιαίτερα του υποκόσμου και του κοινωνικού ή ταξικού περιθωρίου της πόλης.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρακολουθούμε την ιστορία μας να εκτυλίσσεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη που βρίσκεται βόρεια από το Μπράλο, του δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, του νομού Φθιώτιδας φτάνει ο κύριος υφηγητής (Ηλίας Λογοθέτης), γεωπόνος, σπουδαγμένος στο Λέβεν (αναφέρεται ως Λουβέν, με τη γαλλική ονομασία της πόλης) του Βελγίου. Αμέσως γίνεται στόχος όλων των ελεύθερων κοριτσιών της περιοχής που ευελπιστούν να τον παντρευτούν. Η κυρία Σήφη (Άννα Κυριακού), μητέρα της Βούλας, καταφέρνει να τον προσεγγίσει και να τον καλέσει για φαγητό. Η γνωριμία αυτή θα εξελιχθεί σε αρραβώνες μεταξύ της Βούλας και του υφηγητή, πράγμα που θα ενοχλήσει ιδιαίτερα τις υπόλοιπες ελεύθερες κοπέλες της τοπικής κοινωνίας. Εν τέλει όμως, φαίνεται πως το παρελθόν του υφηγητή δεν ήταν αυτό που φαίνονταν. Στους διαλόγους περιλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις της εποχής που σπάνια χρησιμοποιούνται πλέον και έχουν διασωθεί μέσα από το έργο του Τσιφόρου, όπως για παράδειγμα το μπακίρι και ο τσιμπλής.

Έτος παραγωγής: 1980

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 25/4/1980

Σκηνοθεσία: Χριστόπουλος Παναγιώτης

Πρωταγωνιστούν: Άννα Κυριακού, Ηλίας Λογοθέτης, Λουίζα Μητσάκου, Ειρήνη Ελισαίου, Κλήμης Ελευθεριάδης, Βασίλης Λαμπρινάτος, Καίτη Φούτση, Άγγελος Γεωργιάδης, Δημήτρης Μπάνος

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ''Τα παλιόπαιδα τ' ατίθασα'' στο ERTFLIX

Σύνταξη άρθρου: Δαμιανός Αγραβαράς

Τεκμηρίωση εκπομπής: Νίκος Βογιατζής