Στις 6 Αυγούστου 2015 φεύγει από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους λαϊκούς δημιουργούς και σημαντικότερους Έλληνες στιχουργούς, ο Κώστας Βίρβος. Από το 1948, όταν ηχογραφήθηκε το πρώτο του τραγούδι, και για πέντε δεκαετίες, έγραψε στίχους για περισσότερα από 2.000 τραγούδια, ρεμπέτικα, λαϊκά, έντεχνα με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο, πολλά από τα οποία παραμένουν διαχρονικά και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.

Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες όπως, με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Θόδωρο Δερβενιώτη αλλά και με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Χρήστο Λεοντή και άλλους, καθώς και με πολλές γενιές κορυφαίων ερμηνευτών όπως, με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τον Μπιθικώτση, τη Μοσχολιού, την Αλεξίου κ.ά. Μερικά από τα χιλιάδες τραγούδια του είναι «Της Γερακίνας γιος», «Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα», «Κοιμήσου αγγελούδι μου», «Το διαβατήριο», «Πάρε τα χνάρια μου», «Άγια Κυριακή», «Μακριά μου να φύγεις», «Ζαΐρα», «Θεσσαλικός Κύκλος», «Καταχνιά» κ.ά.

Με αφορμή την επέτειο θανάτου του μεγάλου λαϊκού δημιουργού, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει την εκπομπή:

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ…

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Σειρά εκπομπών που παρουσιάζει σημαντικές στιγμές, γεγονότα και ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες, μέσα από την αφήγηση των πρωταγωνιστών τους. Το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε έναν από τους πιο πολυτραγουδισμένους Έλληνες στιχουργούς τον Κώστα Βίρβο ο οποίος ξετυλίγει την πορεία του.

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1926. Φοίτησε στην Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών κι έπειτα στην Αθήνα στην Πάντειο. Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ σπουδαστών και πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση. Μιλάει στην εκπομπή για τη σύλληψή του και για τα βασανιστήρια από τους Γερμανούς τον Μάρτιο του ‘44. Αναφέρεται στα τραγούδια που έγραψε στο αντάρτικο όπως, ο κύκλος τραγουδιών «Καταχνιά» με θέμα την Κατοχή, την Αντίσταση και την Απελευθέρωση.

Αφηγείται πώς άρχισε να γράφει στίχους και να κάνει τα πρώτα του τραγούδια σε συνεργασία με τον Απόστολο Καλδάρα. Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε ήταν το «Να το βρεις από άλλη». Μιλάει για τη γενέτειρά του τα Τρίκαλα, που συνδύαζαν την παραδοσιακή δημοτική μουσική και το ρεμπέτικο στοιχείο, μουσικά ακούσματα που τον διαμόρφωσαν στη γειτονιά που μεγάλωσε. Κατόπιν η διήγησή του επικεντρώνεται στην εγκατάστασή του στην Αθήνα, και στο πώς έγινε δημόσιος υπάλληλος (από το 1954 έως το 1985) αλλά και στην επαφή του με ανθρώπους του περιθωρίου στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Μιλάει, ακόμη, για τους συνθέτες με τους οποίους συνεργάστηκε όπως τους Απόστολο Καλδάρα, Θόδωρο Δερβενιώτη, με κυρίαρχη τη συνεργασία του και φιλία με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Παράλληλα, σχολιάζει τις φωνές του Στέλιου Καζαντζίδη και του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Ο σπουδαίος στιχουργός ανατρέχει, μεταξύ άλλων, σε τραγούδια του και περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν το «Θα κάνω ντου βρε πονηρή», «Το κουρασμένο βήμα σου», που έγινε μεγάλη επιτυχία από τον Τάκη Μπίνη και το «Άγια Κυριακή».

Δεν παραλείπει τέλος ανέκδοτες διηγήσεις από τις συναντήσεις του με σπουδαίους λαϊκούς καλλιτέχνες στο θρυλικό μπαράκι του Μάριου στην Ομόνοια, ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού μετά τον πόλεμο, ζωντανεύοντας εικόνες όπως τις έζησε εκείνα τα χρόνια.

Σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ακούγονται μεγάλες επιτυχίες όπως τα τραγούδια: «Δε θέλω να μου δέσετε τα μάτια» (Χρ. Λεοντή – Κ. Βίρβου), «Γεννήθηκα για να πονώ» (Β. Τσιτσάνη-Κ. Βίρβου), «Πάρε τ’αχνάρια» (Θ. Δερβενιώτη – Κ. Βιρβου), «Σε μια νύχτα», (Γ. Μανισαλή – Κ. Βίρβου), «Εγνατίας 406» (Γρ. Μπιθικώτση – Κ. Βίρβου), «Θα κάνω ντου βρε πονηρή» (Β. Τσιτσάνη – Κ. Βίρβου), «Το κουρασμένο βήμα σου» (Μπ. Μπακάλη – Κ. Βίρβου), «Άγια Κυριακή» (Μίμη Πλέσσα – Κ. Βίρβου), «Εγώ ποτέ δεν αγαπώ» (Απ. Καλδάρα – Κ. Βίρβου), «Ίσως» (Θόδωρου Δερβενιώτη – Κ. Βίρβου), «Ζαΐρα» (Β. Τσιτσάνη – Κ. Βίρβου), με τις φωνές σπουδαίων ερμηνευτών όπως της Μαρίκας Νίνου, του Στέλιου Καζαντζίδη, του Γρηγόρη Μπιθικώτση, της Ρένας Κουμιώτη, του Μπάμπη Τσετίνη κ.ά.

Έτος παραγωγής: 2005

Σενάριο-σκηνοθεσία: Νίκος Παπαθανασίου

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Συντάκτης: Κωνσταντία Τασιοπούλου