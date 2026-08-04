Συμπληρώνονται φέτος 35 χρόνια από τον θάνατο του σημαντικού ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου, ο οποίος έφυγε από την ζωή σαν σήμερα, 4 Αυγούστου 1991. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε στο χωριό Κροκεές της Λακωνίας, έλαβε μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και στην Εθνική Αντίσταση. Στα Γράμματα εμφανίστηκε το 1929 με την ποιητική συλλογή “Κάτω από τις σκιές και φώτα”. Το 1956 δημοσίευσε τον συγκεντρωτικό τόμο «Τα ποιήματα 1929-1951», για τον οποία τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης. Εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές, μεταξύ των οποίων “Γκριμάτσες του Ανθρώπου” (1935), “Το ταξίδι του Αρχαγγέλου” (1938), “Ο Ταΰγετος και η σιωπή” (1949), “Θολά ποτάμια” (1950), “Γράμμα στον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ” 1954, “Απογευματινό ηλιοτρόπιο” (1976), και “Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη” (1981). Τον Φεβρουάριο του 1986 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Του απονεμήθηκαν το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1976) και το Διεθνές Βραβείο ASLA (1981).

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει μια συνέντευξη του Νικηφόρου Βρεττάκου στην εκπομπή ”Επιλογή” παραγωγής 1978.

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

[ΒΙΝΤΕΟ]

Η ”Επιλογή” είναι μια σειρά πολιτιστικών εκπομπών, που ξεκίνησε το 1977, η οποία παρουσιάζει πρόσωπα και θέματα από τον κόσμο του βιβλίου. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο φιλοξενείται ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος. Αρχικά, η κάμερα της εκπομπής περιηγείται στις Κροκεές της Λακωνίας, όπου ο ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο ποιητής απαγγέλλει από μία ποιητική συλλογή του, σχολιάζει τον ρόλο που παίζει η φύση στην ποίησή του και περιγράφει πως συνθέτει τα δικά του ποιήματα. Έπειτα, ξεχωρίζει το ποίημά του ”Τα χαρτιά του κυρίου” το οποίο έγραψε την περίοδο της δικτατορίας και το απαγγέλει. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο έργο του Βρεττάκου καθώς και στα βραβεία που έχει λάβει. Τέλος, ο Νικηφόρος Βρεττάκος εκθέτει τους λόγους για τους οποίους έχει απομονωθεί στις Κροκεές Λακωνίας για να ολοκληρώσει το καινούργιο του έργο με τίτλο ”Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας” και διαβάζει λίγους στίχους από αυτό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβάλλονται πλάνα από το χωριό Κροκεές Λακωνίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έτος παραγωγής: 1978

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 17/01/1978

Σκηνοθεσία-παραγωγή: Γιώργος Εμιρζάς

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Γ. Γαλάντης, Π. Αθανασόπουλος

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς