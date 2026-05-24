Η Μαργαρίτα Λυμπεράκη γεννήθηκε το 1919 στην Αθήνα και πέθανε στις 24 Μαΐου του 2001. Ανατράφηκε από τον παππού της, τον εκδότη Γ. Φέξη. Σε μικρή ηλικία έμαθε γαλλικά. Τέλειωσε το Αρσάκειο γυμνάσιο και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Την πρώτη της εμφάνιση στο χώρο της λογοτεχνίας έκανε το 1945 ως Μαργαρίτα Καραπάνου (χρησιμοποιώντας το επώνυμο του συζύγου της) με το μυθιστόρημα «Τα δέντρα», και ακολούθησαν «Τα ψάθινα καπέλα», έργο που την έκανε ευρέως γνωστή (το μυθιστόρημα μεταφράστηκε το 1950 στα γαλλικά). Το 1946 διαζευγμένη, έφυγε με την κόρη της για το Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τα πρωτοποριακά ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής.

Το 1950 ολοκλήρωσε το μυθιστόρημα «Ο άλλος Αλέξανδρος» και το 1976 το «Μυστήριο». Ασχολήθηκε παράλληλα με τη συγγραφή θεατρικών έργων, άλλοτε στα γαλλικά και άλλοτε στα ελληνικά, όπως «Η γυναίκα του Κανδαύλη» (1955), καθώς και με τη λογοτεχνική μετάφραση. Έγραψε επίσης τα σενάρια για τις ταινίες “Μαγική πόλη” του Νίκου Κούνδουρου (1955) και “Φαίδρα” του Ζυλ Ντασέν (1962). Συνεργάστηκε με την εφημερίδα Τα Νέα (1975). Ήταν μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

Το Αρχείο της ΕΡΤ με αφορμή την ημερομηνία θανάτου της συγγραφέως παρουσιάζει μια σπάνια εκπομπή για το βιβλίο που αναφέρεται στο πρώτο της μυθιστόρημα «Τα δέντρα» και που μεταδόθηκε από την ΕΤ 1 το 1994. Προέρχεται από τη λογοτεχνική σειρά «Σελίδες με θέα», η οποία με κεντρική ιδέα τη δραματοποίηση και τη συμμετοχή του ίδιου του συγγραφέα προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της λογοτεχνίας. Οι συγγραφείς συμβάλλουν στη δραματοποίηση των βιβλίων, γράφοντας το σενάριο και τους διαλόγους. Ο συγγραφέας μπορεί ν’ αναπτύξει τις ιδέες του μέσα στο χρόνο της εκπομπής ενώ κάθε έργο είναι σκηνοθετημένο από διαφορετικό σκηνοθέτη. Συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι οι ήρωές τους συναντούν το/τη συγγραφέα προσπαθώντας ν’ ανακαλύψουν τις απαρχές της λογοτεχνικής τους γέννησης. Σύμβουλος της εκπομπής είναι ο συγγραφέας Μιχάλης Μήτρας.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΘΕΑ

“ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ”

Λογοτεχνική σειρά στην οποία Έλληνες συγγραφείς παρουσιάζουν δραματοποιημένα λογοτεχνικά έργα τους. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο παρουσιάζεται το μυθιστόρημα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη «Τα δέντρα», που η συγγραφέας έγραψε το 1946 μέσα σ’ ένα χρόνο. Είναι ο πρώτος σταθμός μιας πορείας, που άνοιξε δρόμο για «Τα ψάθινα καπέλα», το δημοφιλέστερο έργο της. Το πρόσωπο που συνεχίζει την Ειρήνη των «Δέντρων», είναι η Κατερίνα στα «Ψάθινα καπέλα». Ενώ διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο, η συγγραφέας Μαργαρίτα Λυμπεράκη, εισβάλλει στο χώρο του δράματος, και έρχεται σε άμεση επαφή με την κεντρική ηρωίδα. Έχοντας μαζί της έναν αντιπαραθετικό διάλογο η συγγραφέας εξομολογείται πώς ξεκίνησε το γράψιμο και πώς η ζωή στο Παρίσι καθόρισε την πορεία της. Αποκαλύπτει επίσης στοιχεία για τον εαυτό της και για τον χαρακτήρα της. Απαντώντας σε ερωτήσεις της ηρωίδας η Μαργαρίτα Λυμπεράκη μεταφέρει την ψυχολογική ευαισθησία του μυθοπλαστικού χαρακτήρα της Κατερίνας από τα «Ψάθινα καπέλα» απέναντι στη γυναικεία χειραφέτηση.

Το σενάριο είναι της Έφης Ξηρού και της Αριάν Κότση. Παίζουν: Ναταλία Καποδίστρια, Αντώνης Ραμπαούνης, Θοδωρής Πολυζώνης, Γιώργος Κορμανός κ.ά.

Σκηνοθεσία: Έφη Ξηρού

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αλέξης Γρίβας

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 5 Ιουλίου 1994

