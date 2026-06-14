Η συγγραφέας Μαρίνα Καραγάτση, η κόρη του Μ. Καραγάτση και μητέρα του ηθοποιού και σκηνοθέτη Δημήτρη Τάρλοου πέθανε στα 88 της χρόνια στις 14 Ιουνίου 2024. Γεννήθηκε ως Μαρίνα Ροδοπούλου στην Αθήνα το 1936. Μητέρα της ήταν η Ανδριώτισσα ζωγράφος Νίκη Καραγάτση.

Δείτε τη γλαφυρή αφήγησή της για την ιστορία και τη ζωή της ευρύτερης οικογένειάς της και τα βιώματα που τη διαμόρφωσαν, μεγαλωμένη σε ένα σπίτι με έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες:

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ

Η συγγραφέας Μαρίνα Καραγάτση, κόρη του Μ. Καραγάτση και της ζωγράφου Νίκης Καραγάτση, αφηγείται τη ζωή της στην εκπομπή της σειράς ντοκιμαντέρ «Μονόγραμμα». Μέσα από τις προσωπικές της μαρτυρίες ανατρέχει στα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, βλέποντας τη ζωή της όπως την καθόρισαν το έντονα καλλιτεχνικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, καθώς και οι σχέσεις των γονιών της με τους διανοούμενους και καλλιτέχνες της εποχής, σημαντικούς εκπροσώπους της λεγόμενης γενιάς του ’30.

Ξεκινά την αφήγησή της με την περιγραφή του γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας, με τόπο αναφοράς την Άνδρο από την πλευρά της μητέρας της, νησί που αγάπησε, και που επανέρχεται στα μυθιστορηματικά της κείμενα. Ο πατέρας της τα περισσότερα εφηβικά καλοκαίρια του τα περνούσε στη Ραψάνη της Θεσσαλίας, θεωρώντας τον εαυτό του Θεσσαλό. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης ο Καραγάτσης γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ, στη Γαλλία με σκοπό να σπουδάσει εμπορικά. Επέστρεψε όμως στην Αθήνα, το 1925 και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη του δουλειά ήταν αντιπρόσωπος μεγάλης Ελβετικής εταιρείας που έδρευε στον Πειραιά και η Μαρίνα Καραγάτση υπογραμμίζει το πώς η κίνηση και η ζωή στο λιμάνι στάθηκε η πηγή έμπνευσης για να ξεκινήσει να γράφει τον «Γιούγκερμαν» ενώ στο μυθιστόρημά του το «Δέκα» επανέρχεται επίσης στον Πειραιά για να αντλήσει υλικό.

Μιλά για τη γνωριμία του με τη μητέρα της Νίκη Καραγάτση, γνωστή ζωγράφο, που προτίμησε να ζει στη βαριά σκιά του ονόματος του Καραγάτση. Η Μαρίνα γεννήθηκε το 1936, ένα χρόνο μετά το γάμο τους και ήταν η μοναδική τους κόρη. Πήρε το όνομά της από την ηρωίδα του δεύτερου μυθιστορήματος του Καραγάτση, της «Χίμαιρας», που μόλις έχει κυκλοφορήσει.

Περιγράφει, επίσης, βιώματά της συνυφασμένα με τη ζωή τους στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο σπίτι της πλατείας Αμερικής. Η ίδια μεγαλωμένη στο φιλολογικό σαλόνι του σπιτιού της αναφέρεται στη σχέση της με τους οικογενειακούς φίλους, μεγάλα πνεύματα της Ελλάδας όπως, τον Ελύτη, τον Εμπειρίκο και τον Εγγονόπουλο, οι οποίοι λειτουργούσαν προστατευτικά για εκείνη.

Στη διάρκεια της αφήγησής της, σκιαγραφούνται πτυχές του χαρακτήρα του πατέρα της και της ιδιοσυγκρασίας του. Η δύσκολη σχέση με τον πατέρα της, καθόρισε τα βήματά της στη συγγραφική της πορεία. Άρχισε να γράφει σε νεανική ηλικία αλλά ο αυστηρός πατέρας της δεν την ενθάρρυνε. Εκείνη σπούδασε Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και ασχολήθηκε κυρίως με τη λαϊκή λιθογλυπτική της Άνδρου, έχοντας εκδώσει και τρία λευκώματα σχετικά με αυτή.

Κάνει αναφορά στο βιβλίο της, «Το ευχαριστημένο ή Οι δικοί μου άνθρωποι» το οποίο εξέδωσε το 2008. Το μυθιστόρημα βασίστηκε στα οικογενειακά της βιώματα και κινητήριο έναυσμα για την ενασχόλησή της με τη συγγραφή, ήταν η Ανδριώτισσα υπηρέτριά τους, η Λασκάρω, που για εκείνη ήταν όπως λέει δεύτερη μάνα της. Το βιβλίο αγαπήθηκε από το κοινό και τους κριτικούς και απέσπασε το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού «Διαβάζω» το 2009. Το «Ευχαριστημένο» διασκευάστηκε θεατρικά από τον γιό της Δημήτρη Τάρλοου και παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Θέατρο Πορεία, απ’ όπου παρακολουθούμε στιγμιότυπα.

Κλείνοντας την αφήγησή της, η Μαρίνα Καραγάτση μιλά για τον γιο της ηθοποιό και σκηνοθέτη Δημήτρη Τάρλοου, και τις επιρροές του που καθόρισαν την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Τέλος, σχολιάζει την καλλιτεχνική φύση όλων των μελών της οικογένειας αυτής, και το πώς η στροφή στην τέχνη λειτούργησε ως μέσο να ξεπερνούν τις δυσκολίες και τα προβλήματα.

Έτος παραγωγής: 2018

Έρευνα-σενάριο: Γιώργος Σγουράκης

Παραγωγός: Γιώργος Σγουράκης

Σκηνοθεσία: Χρίστος Ακρίδας

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Ιωάννα Κολοβού

Δείτε περισσότερα: https://archive.ert.gr/

Συντάκτης: Κωνσταντίνα Τασιοπούλου