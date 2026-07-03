Συμπληρώνονται φέτος 4 χρόνια από το θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού Ντίνας Κώνστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 3 Ιουλίου του 2022. Η Ντίνα Κώνστα γεννήθηκε στην Σάμο το 1938, όπου και πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της. Από νεαρή ηλικία είχε καταλάβει πως δεν ήθελε να ζήσει μια συμβατική ζωή και έψαχνε ένα επάγγελμα που θα τη βοηθούσε να ”δραπετεύει” από την ρουτίνα. Σε εφηβική ηλικία μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αθήνα και αργότερα σπούδασε θέατρο, κρυφά από τη μητέρα της, στην σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη.

Η Ντίνα Κώνστα ξεκίνησε την καριέρα της τη θεατρική περίοδο 1964-1965 πρωταγωνιστώντας στη ”Φαύστα” του Μποστ στο θέατρο Βεάκη με το θίασο της ”Ελευθέρας σκηνής” σε σκηνοθεσία του Γιώργου Εμιρζά. Η θρυλική αυτή παράσταση γυρίστηκε ως τηλεοπτική θεατρική παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης το 1982 και προβλήθηκε το 1983 από την ΕΡΤ-1 στο πλαίσιο της σειράς ”Μικρή Σκηνή”, ξανά σε σκηνοθεσία του Γιώργου Εμιρζά με τη Ντίνα Κώνστα να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αξίζει να σημειωθεί πως στην παράσταση του 1965 μαζί με τη Ντίνα Κώνστα πρωταγωνιστούσαν ο Λάζος Τερζάς, στο ρόλο του ”Γιάννη” συζύγου της ”Φαύστας” και η Ελένη Καψάσκη στον ρόλο της ”Μαριάνθης”, ρόλους τους οποίους ανέλαβαν να ενσαρκώσουν και πάλι για τις ανάγκες της τηλεοπτικής μεταφοράς της ”Φαύστας” το 1982.

Η Ντίνα Κώνστα συνέχισε την σπουδαία θεατρική της πορεία τη δεκαετία του 1970 και συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς όπως το Μάνο Κατράκη και το Γιώργο Μιχαλακόπουλο, ενώ τη δεκαετία του 1980 ξεκίνησε μια μακρόχρονη συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο σε ρόλους ρεπερτορίου. Παράλληλα, άκρως αξιόλογη ήταν και η συμμετοχή της Ντίνας Κώνστα σε τηλεοπτικές σειρές. Συμμετείχε σε κλασικές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης τις δεκαετίες του 1970 και 1980, όπως: ‘‘Ο Συμβολαιογράφος” (1979), ”Το μινόρε της αυγής” (1983), ”Χατζημανουήλ” (1984), ”Χαίρε Τάσο Καρατάσο” (1985), ”Το σπίτι της θείας” (1988), κ.ά. Θρυλική παραμένει και η συμμετοχή της σε σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης, όπως στο ”Δις εξαμαρτείν” και στους ”Δυό ξένους” (Mega channel 1993 και 1997 αντίστοιχα).

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα επεισόδιο της εκπομπής ”Οπωσδήποτε την Κυριακή” παραγωγής 2001, στο οποίο φιλοξενείται η Ντίνα Κώνστα.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑ

Το ”Οπωσδήποτε την Κυριακή” είναι μια εκπομπή με τη Βίκυ Φλέσσα, που φιλοξενεί προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού και επιχειρεί να φωτίσει, μέσα από το διάλογο, πτυχές της ζωής τους, σκέψεις και εμπειρίες τους σε σχέση με το έργο και τη δημιουργία τους. Στο συγκεκριμένο επεισόδιο η Βίκυ Φλέσσα υποδέχεται την ηθοποιό Ντίνα Κώνστα. Αρχικά, προβάλλονται πλάνα από τηλεοπτικές σειρές τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας τηλεόρασης, στις οποίες πρωταγωνιστεί η Ντίνα Κώνστα. Ειδικότερα, βλέπουμε αποσπάσματα από τις σειρές: «Δις εξαμαρτείν» (MEGA, 1993), «Δύο ξένοι» (MEGA, 1999), «Τα χαϊδεμένα παιδιά» (ΕΤ-1, 2001). Η συζήτηση ξεκινά με αναφορά στο όνομα της Ντίνας Κώνστα και στους λόγους που την οδήγησαν να γίνει ηθοποιός. Η ίδια διαπιστώνει πως η συγκεκριμένη απόφασή της έχει τις ρίζες της στα παιδικά της χρόνια, στα μυθιστορήματα που διάβαζε, στη γεμάτη πλήξη ζωή των ανθρώπων γύρω της και στη δική της επιθυμία να μη ζήσει μια πληκτική ζωή. Θυμάται την αρχικά αρνητική αντίδραση της οικογένειάς της, όταν δήλωσε πως ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή.

Επιπλέον, η Ντίνα Κώνστα αναφέρεται στη γνωριμία της με σπουδαίες προσωπικότητες, όπως τον Γιάννη Τσαρούχη, τον Νίκο Γκάτσο και τον Μίκη Θεοδωράκη, στο καφέ «Βυζάντιο», όπου την εντόπισε ο Μποστ και της πρότεινε να πρωταγωνιστήσει στη «Φαύστα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Εμιρζά, η οποία σημείωσε τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Προβάλλεται σύντομο απόσπασμα από το επεισόδιο «Φαύστα» της σειράς τηλεοπτικού θεάτρου της ΕΡΤ«Μικρή σκηνή», παραγωγής 1983. Έπειτα, η Ντίνα Κώνστα τονίζει πως η κωμωδία είναι δύσκολο είδος και απαιτεί απόλυτη αλήθεια και συνέπεια από την ηθοποιό, ενώ υπάρχει κίνδυνος γελοιοποίησης, αν το αποτέλεσμα δεν είναι επιτυχημένο. Επιπλέον, εξομολογείται πως τα πρώτα χρόνια της καριέρας της ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, καθώς είχε δουλέψει πολλές φορές χωρίς χρήματα και είχε σκεφτεί αρκετές φορές να τα παρατήσει. Ακολουθεί βίντεο-ρεπορτάζ σε επιμέλεια Γιώργου Ζήση, όπου προβάλλεται αρχειακό φωτογραφικό υλικό από τις θεατρικές και τηλεοπτικές δουλειές της Ντίνας Κώνστα.

Ακολούθως, η Ντίνα Κώνστα μιλά για τη δημοφιλία που γνώρισε από τις πρώτες τηλεοπτικές της συμμετοχές στις σειρές της δημόσιας τηλεόρασης «Ο συμβολαιογράφος» (ΕΡΤ, 1979), «Χαίρε, Τάσο Καρατάσο» (ΕΡΤ-2, 1985) και κυρίως μετά τις σειρές του MEGA «Δις εξαμαρτείν» (1993), «Δύο ξένοι» (1999), ενώ περιγράφει και τις αντιδράσεις του κοινού. Ακολουθεί απόσπασμα από τη σειρά «Σαν χειμωνιάτικη λιακάδα» (STAR, 2000). Παράλληλα, εξομολογείται πως της είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κλάψει στο θέατρο. Παρεμβάλλεται απόσπασμα από τη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία «Οι δύο ξένοι» (MEGA, 1999).

Στη συνέχεια, η Ντίνα Κώνστα περιγράφει τι χρειάζεται μια ηθοποιός για να πλάσει τους ρόλους της, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητα, τους περαστικούς στον δρόμο, αλλά και από άσχημες και δυσάρεστες εμπειρίες ασθενειών και θανάτων. Προβάλλεται φωτογραφικό υλικό από στιγμές της προσωπικής ζωής της Ντίνας Κώνστα. Έπειτα, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ετερόκλητους ρόλους που έχει κληθεί να ερμηνεύσει, όπως εκείνον της «μητέρας» τόσο μιας λαϊκής οικογένειας όσο και μιας κυρίας της υψηλής κοινωνίας, αλλά και τον ρόλο της πόρνης. Επιπλέον, υπογραμμίζει πως είναι βαθύτατα μελαγχολική και πως, χωρίς αυτό το στοιχείο, θεωρεί ότι μια ηθοποιός δεν μπορεί να παίξει κωμωδία.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Ντίνα Κώνστα αναφέρεται στην απόφασή της να είναι υποψήφια βουλευτής του Συνασπισμού στην Α’ Αθήνας, στις πολιτικές της πεποιθήσεις και στην Αριστερά. Τονίζει πως όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις μας είναι πολιτικές και πως κατανοεί σε βάθος την εμπειρία της Μικρασιατικής προσφυγιάς —λόγω της καταγωγής της μητέρας της— και του Εμφυλίου Πολέμου, καθώς και τα δύο γεγονότα την επηρέασαν βαθιά. Ακόμη, σχολιάζει πως φοβάται την εξουσία και πως, σε περίπτωση διακυβέρνησης της Αριστεράς, θα αποχωρούσε από τον Συνασπισμό. Δηλώνει χαρακτηριστικά πως «η καρέκλα σε καταστρέφει». Ξετυλίγει πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς της και προβάλλονται επιπλέον φωτογραφίες από τη ζωή και την καριέρα της.

Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, η Ντίνα Κώνστα εξηγεί ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, γιατί δεν της άρεσε η δέσμευση και η σύμβαση του γάμου. Ακολουθεί απόσπασμα από τις σειρές «Το φάντασμα» (ΕΤ-2, 1989) και «Δις εξαμαρτείν» (MEGA, 1993). Παράλληλα, μοιράζεται το πώς ένιωσε όταν η μητέρα της άρχισε να πάσχει από άνοια, έφυγε από τη ζωή και η ίδια δεν μπόρεσε να παραστεί στην κηδεία, επειδή είχε διπλή παράσταση. Ένα ακόμη περιστατικό που μοιράζεται αφορά μια ιστορία χειρομαντείας και την πρόβλεψη που έκανε μια Ινδή σε μια γνωστή της, καθώς και έναν εφιάλτη της.

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, η Ντίνα Κώνστα εκφράζει την αγωνία της για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αχαλίνωτη εξέλιξη της τεχνολογίας και σχολιάζει πως είναι δύσκολη ως άνθρωπος και δεν κάνει εύκολα φιλίες. Εξομολογείται πως θέλει να ταξιδέψει στη Ρωσία, στη Λατινική Αμερική, στην Κίνα και να ξαναπάει στην Αίγυπτο, όπου την εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τα μνημεία. Μοιράζεται επίσης μια ιστορία από το ταξίδι της εκεί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ακόμη το γεγονός ότι η Βίκυ Φλέσσα και η Ντίνα Κώνστα χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα του ευρώ, το οποίο αναμενόταν να κυκλοφορήσει λίγες εβδομάδες μετά την προβολή του επεισοδίου. Τέλος, η Ντίνα Κώνστα δηλώνει πως «ο έρωτας είναι μια δυστυχία». Κλείνοντας, η Ντίνα Κώνστα σβήνει κεράκια σε τούρτα για τα επερχόμενα γενέθλιά της (γεν. 31/12/1938).

Έτος παραγωγής: 2001

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 9/12/2001

Παρουσίαση: Βίκυ Φλέσσα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς