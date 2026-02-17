Στις 27 Φλεβάρη γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ανθεκτικότητας στον τουρισμό, μετά από καθιέρωση του ΟΗΕ το 2023. Πρόκειται για μια ημέρα που θυμίζει ότι κάθε ταξίδι αφήνει αποτύπωμα. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο εμπειρία· είναι ευθύνη: προς τη φύση, τις τοπικές κοινότητες και τις μελλοντικές γενιές. Στόχος του εορτασμού είναι η ευαισθητοποίηση για την ικανότητα του τουριστικού κλάδου να αντεπεξέρχεται σε κρίσεις (πανδημίες, φυσικές καταστροφές), προωθώντας τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την ετοιμότητα των προορισμών.

Δείτε από το Αρχείο της ΕΡΤ το οικολογικό ντοκιμαντέρ:

ΜΗΛΑ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ: ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (2011)

Η Λενιώ Μυριβήλη ξεκινάει με μια κριτική ματιά στον ελληνικό τουρισμό, μιλώντας για τη μεταμόρφωση των ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και βιώσιμες μορφές τουρισμού – από τον αγροτουρισμό και τον οικοτουρισμό μέχρι τον πολιτιστικό τουρισμό. Ο πρύτανης Πάρις Τσάρτας αναλύει τη σημασία του βιώσιμου τουρισμού και παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, ενώ η σύμβουλος τουρισμού Στέλλα Ασκέλη υπενθυμίζει ότι το παραδοσιακό «Sea-Sun-Sand» μοντέλο ανήκει στο παρελθόν και ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες επιζητούν περιβαλλοντική ευαισθησία και αυθεντικότητα.

Στη Λίμνη Κερκίνη, ο Γιάννης Ρέκλος, ιδιοκτήτης του «Οικοπεριηγητή», περιγράφει πώς ο οικοτουρισμός έχει σώσει την περιοχή από την αφάνεια, προστατεύει το οικοσύστημα και στηρίζει την τοπική κοινότητα. Μέσα από τη σχέση του με τη φύση, την τοπική κοινότητα και τη Συνθήκη Ραμσάρ, δείχνει πώς η φροντίδα για το περιβάλλον μπορεί να γίνει τρόπος ζωής και επιχειρηματικό παράδειγμα. Ο Θεόδωρος Ναζηρίδης συμπληρώνει την εικόνα παρουσιάζοντας τα ιδιαίτερα είδη πουλιών, ψαριών και χλωρίδας του υγροτόπου, τονίζοντας τη σημασία τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. «Αυτός ο τόπος δεν είναι δικός μου τόπος, είναι δικός σας, είναι ολονών» καταθέτει ο Ρέκλος.

Στο Ξυλόκαστρο, η Δάφνη Μαυρομάτη, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου με Eco Label, μοιράζεται τη φιλοσοφία και τις πρακτικές της βιώσιμης λειτουργίας, από τα βιολογικά προϊόντα μέχρι την ενεργή συμμετοχή των πελατών της στις περιβαλλοντικές δράσεις. Η περιβαλλοντολόγος Χριστίνα Θεοχάρη εξηγεί τα κριτήρια του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος, ενώ τα πλάνα από τη Λίμνη Κερκίνη και τη γύρω χλωρίδα ολοκληρώνουν την αφήγηση, δείχνοντας ότι ο βιώσιμος τουρισμός συνδέει τον άνθρωπο με τη φύση και αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα για το μέλλον.

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Αναστασίου

Τεκμηρίωση υλικού και συγγραφή άρθρου: Νίκος Βογιατζής