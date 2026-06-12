Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας – 12 Ιουνίου

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας καθιέρωσε την 12η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας στοχεύοντας στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας και της παράνομης διακίνησης παιδιών. Το μέγεθος του προβλήματος είναι συνταρακτικό: τρία στα δέκα παιδιά διεθνώς εργάζονται σε περιβάλλον επικίνδυνο για την ψυχική και σωματική τους υγεία. Περίπου το 30% από τα εργαζόμενα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δέκα ετών και κάθε χρόνο τουλάχιστον 22 χιλιάδες από αυτά σκοτώνονται σε εργατικά ατυχήματα. Εκθέσεις της UNICEF αναφέρουν ότι περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε εξαιρετικά επικίνδυνα επαγγέλματα όπως ορυχεία, λατομεία και άλλες επικίνδυνες δουλειές, με επικίνδυνα υλικά, όπως χημικά, εντομοκτόνα βαρύ μηχανικό εξοπλισμό. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 160 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο δουλεύουν σε εξοντωτικά ωράρια με άμεσο κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική τους υγεία αντί να μορφώνονται και να παίζουν. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που υποφέρουν υπό αυτές τις συνθήκες είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο και των δικτύων παράνομης διακίνησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, αλλά υπολογίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι από 50.000 ανήλικοι εργαζόμενοι, ενώ κάθε χρόνο περισσότερα από 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, θύματα της οικονομικής κρίσης, της εξαθλίωσης και της φτώχειας. Το Αρχείο της ΕΡΤ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας, παρουσιάζει την εκπομπή:

TA ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΑΝΕ ΖΩΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Η παιδική εργασία», τιτλοφορείται το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Τα όνειρα που γίνανε ζωή», με θέμα την εργασία, την ιστορία του εργατικού κινήματος, τα δικαιώματα των εργαζόμενων και τη γυναικεία εργασία. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αναφέρεται στην εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, η οποία υπήρξε καθιερωμένο χαρακτηριστικό βιομηχανικών και βιοτεχνικών κλάδων. Σε πολλές χώρες, αναπτυγμένες και μη, υπάρχει ακόμα και υφίσταται ως μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα και εκατομμύρια παιδιά στερούνται την οικογενειακή φροντίδα, την παιδεία και το δικαίωμα κάθε παιδιού για παιχνίδι. Στην εκπομπή παρουσιάζεται μια αναδρομή στις ρίζες της παιδικής εργασίας στη δυτική Ευρώπη κατά τη βιομηχανική επανάσταση και περιγράφονται οι συνθήκες που επικράτησαν με την πάροδο του χρόνου τόσο στις ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες, όσο και κυρίως στις χώρες του τρίτου κόσμου. Η εκπομπή θίγει παράλληλα τα ζητήματα της παιδικής εκμετάλλευσης και εργασίας στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα και μέσα από τις μεγάλες οικονομικές και γεωπολιτικές ταραχές, πόλεμοι, καταστροφές, οικονομική ύφεση, μέχρι και τη σύγχρονη εποχή και το ζήτημα της παιδικής εργασίας των προσφύγων που βρίσκουν καταφύγιο στις χώρες της ανεπτυγμένης δύσης.

Η σειρά περιλαμβάνει ανέκδοτο και πλούσιο αρχειακό υλικό από ελληνικά και διεθνή αρχεία (GAUMONT, GETTY –IMAGE BANK, ITN, PATHE, REUTERS) και ιδιωτικές συλλογές (Δ. Γρηγοράτου-ΕΡΤ «Στο χώρο της Ιστορίας), Α. Δρούλια, ΓΣΕΕ, ROGER VIOLLET, TURK-IS-Τουρκική Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, UMWA-Ενωση Αμερικανών Ανθρακωρύχων κ.ά.)

Σενάριο – Σκηνοθεσία : ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ

Έρευνα: ΝΙΚΟΣ ΑΞΑΡΛΗΣ

Πρώτη τηλεοπτική προβολή: 31 Οκτωβρίου 2003

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

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