Πρεμιέρα παράστασης “Η τύχη της Μαρούλας”

Στις 7 Ιουνίου 1974 κάνει πρεμιέρα στο Θερινό Θέατρο Τέχνης η παράσταση «Η τύχης της Μαρούλας» του Δημήτριου Κορομηλά. Η Θερινή σκηνή του Θεάτρου Τέχνης- Κάρολος Κουν στεγαζόταν στο ιστορικό Θέατρο Άτλας, το οποίο δεν υπάρχει πια, στη διασταύρωση των οδών Ιουλιανού και 3ης Σεπτεμβρίου. Το Αρχείο ΕΡΤ προτείνει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ – ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1970

«Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ»

Παρακολουθούμε αποσπάσματα από τη θεατρική παράσταση “Η τύχη της Μαρούλας”, από το έργο του Δημητρίου Κορομηλά (1850-1898) «Η τύχη της Μαρούλας – Ο θάνατος του Περικλέους». Τα αποσπάσματα της παράστασης καταγράφηκαν από το ΕΙΡΤ στις 18 Ιουνίου 1974 για τις ανάγκες της εβδομαδιαίας θεατρικής τηλεοπτικής εκπομπής του Σταμάτη Φιλιππούλη «Τα φώτα της ράμπας». Το έργο “Η τύχη της Μαρούλας” γράφτηκε το 1889 και είναι το πρώτο κωμειδύλλιο της ελληνικής σκηνής το οποίο είχε μεγάλη επίδρασή στη θεατρική εξέλιξη του Νεοελληνικού θεάτρου και θα αποτελέσει προπομπό για το ελληνικό μουσικό θέατρο, μιας και ο Κορομηλάς καθιέρωσε το Κωμειδύλλιο και το Δραματικό ειδύλλιο με τα έργα «Η τύχη της Μαρούλας» (1889) και «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας» (1891). Και τα δύο αυτά έργα αποτελούν χαρακτηριστικά έργα της περιόδου της ελληνικής θεατρογραφίας, κατά την οποία καταργείται ο έμμετρος στίχος και η καθαρεύουσα και πραγματοποιείται στροφή σε επίπεδο γραφής και περιεχομένου προς τα λαϊκά θέματα τόσο με τη δημοτική γλώσσα, όσο και με την πρόζα.

Υπόθεση έργου: Η Μαρούλα, κόρη ενός φτωχού αμπελουργού από την Άνδρο, όμορφη και εργατική πλύστρα στο σπίτι του πλούσιου Αθηναίου, Παγκράτη , ερωτεύεται τον αμαξά, Κωνσταντή, αλλά εκείνος ενδιαφέρεται για προίκα. Ο μάγειρας του αρχοντικού, ο Χρήστος είναι ερωτευμένος μαζί της. Ο πατέρας της, Λινάρδος, έρχεται από την Άνδρο για να πουλήσει μία πέτρα που βρήκε στο χωράφι του και το αφεντικό της Μαρούλαςπροτίθεται να την αγοράσει θεωρώντας ότι έχει μεγάλη αξία, με αποτέλεσμα η η Μαρούλα να γίνει περιζήτητη νύφη. Η Μαρούλα μαθαίνει ότι η πέτρα δεν έχει αξία, και αποκαλύπτει την αλήθεια στο αφεντικό της, ενώ πολύ γρήγορα ο προικοθήρας Κωνσταντής χάνει το ενδιαφέρον του ενώ ο Χρήστος παραμένει. Όταν ο Παγκράτης τελικά επιβεβαιώνει την αξία της πέτρας, το έργο τελειώνει με τη Μαρούλα να απορρίπτει τον Κωνσταντή, και να παντρεύεται τον Χρήστο.

Η σκηνοθεσία της παράστασης ήταν του Καρόλου Κουν και στα στιγμιότυπα εμφανίζονται οι: Νίκος Μπουσδούκος, Ρένη Πιττακή, Γιάννης Μόρτζος, Πάνος Ζαργάνης, Γιώργος Αρμένης, Τάκης Χρυσικάκος, Βασίλης Παπαβασιλείου, Τάκης Χρυσούλης, Γιάννης Ευδαίμων, Γιάννης Δεγαΐτης, Μελίνα Βαμβακά, Ειρήνη Ιγγλέση και Αννίτα Σαντοριναίου.

Σκηνοθεσία : Κουν Κάρολος, Σκηνικά : Παπαντωνίου Ιωάννα, Μουσική : Σάιλερ Ανδρέας, Καμπουρόγλου Γ., Λεοντής Χρήστος (Στίχοι: Κόκκος Δημήτρης), Φωτισμοί : Κουγιουμτζής Μίμης, Διανομή: Λινάρδος…Γιάννης Μόρτζος, Χρήστος…Πάνος Ζαργάνης, Κωνσταντής…Νίκος Μπουσδούκος, Νικόλας…Πάνος Χρυσικάκος, Αντώνης…Γιώργος Αρμένης, Θανάσης…Πάνος Χρυσούλης, Σταμάτης…Γιάννης Ευδαίμων, Γεώργης…Γιάννης Δεγαΐτης, Παγκράτης…Βασίλης Παπαβασιλείου, Φαρόπουλος…Πάνος Ξενάκης, Μαρούλα…Ρένη Πιττακή, Ζαμπέτα…Μελίνα Βαμβακά, Ελένη…Ειρήνη Ιγγλέση, Ξανθή…Αννίτα Σαντοριναίου.

Έτος παραγωγής: 1974

Καταγραφή για την τηλεόραση: 18 Ιουνίου 1974

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Βλάσης Κομνηνός

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