Η ηθοποιός Ρένα Παγκράτη έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 1998. Γεννημένη το 1949 στη Δάφνη, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη αν και ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την υποκριτική από μικρή ηλικία, όταν ως «παιδί-θαύμα» έπαιξε στις ταινίες του Γιώργου Αρίωνα «Η γέφυρα της ευτυχίας» και «Όταν η ευτυχία προστάζει». Συμμετείχε ακόμα στη ραδιοφωνική εκπομπή «Τα παραμύθια της θείας Λένας», με την Αντιγόνη Μεταξά. Επιπλέον, υπήρξε μέλος του ελληνικού ποπ-ροκ συγκροτήματος “Νοστράδαμος” από το 1974 έως το 1975, οπόταν και διαλύθηκε το συγκρότημα. Ο Γιάννης Δαλιανίδης την ανακάλυψε μέσω των ”Νοστράδαμος” και της έδωσε το ρόλο χίπισσας Κάθριν, στη δημοφιλέστατη σειρά «Λούνα Παρκ».

Επιπλέον, η Ρένα Παγκράτη εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές ταινίες στο πλευρό του Στάθη Ψάλτη («Βασικά καλησπέρα σας», «Καμικάζι αγάπη μου» κ.ά.) και της Ρένας Βλαχοπούλου. Η καριέρα της άρχισε να φθίνει σταδιακά στις αρχές της δεκαετίας του 1990, γεγονός που την οδήγησε στο να αφαιρέσει τη ζωή της μετά από φαρμακευτική δηλητηρίαση. Το πηγαίο κωμικό της ταλέντο και η ιδιαίτερη φωνή της μας συντροφεύει ακόμη μέσα από τις ταινίες της δεκαετίας του 1980.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει το πρώτο αφιέρωμα της σειράς ”Τ ανάποδα” παραγωγής 1981, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Ρένα Παγκράτη.

Τ’ ΑΝΑΠΟΔΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

”Τ’ ανάποδα” είναι μια ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά, οχτώ επεισοδίων που δεν προβλήθηκε από την ΕΡΤ όταν γυρίστηκε το 1981 αλλά το 2015 και ξανά το 2018. Πρόκειται για τη συνέχεια του δημοφιλέστατου ”Λούνα Παρκ΄΄ του Γιάννη Δαλιανίδη και η υπόθεσή της αφορά έναν «δύσκολο» οικογενειάρχη, τον κυρ-Γιώργη, τον οποίο υποδύεται ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, που κρίνει και σχολιάζει τα ανάποδα της κοινωνίας, της δουλειάς και της οικογένειάς του.

Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, γνωρίζουμε τον κυρ – Γιώργη και την οικογένειά του, τη σύζυγό του Ουρανία (Άννα Παϊτατζή), την ανιψιά τους Κάθριν (Ρένα Παγκράτη) και το σύζυγό της Τόλη (Τόλης Βελονάκης). Ο τσακωμός της Κάθριν με τον άντρα της, καθυστερεί τον κυρ – Γιώργη στη δουλειά του στο ταξιδιωτικό γραφείο. Ο ανιψιός του (Αντώνης Βασιλείου) πηγαίνει να τον συναντήσει στο γραφείο και ο κυρ – Γιώργης στην προσπάθειά του να τον διώξει τραυματίζεται στο χέρι. Αναγκάζεται λοιπόν, να έρθει αντιμέτωπος με το δημόσιο νοσοκομείο.

Έτος παραγωγής: 1981

Ημερομηνία πρώτης προβολής: 7/11/2015

Σενάριο-σκηνοθεσία: Γιάννης Δαλιανίδης

Πρωταγωνιστούν: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Άννα Παϊτατζή, Ρένα Παγκράτη, Τόλης Βελονάκης, Αντώνης Βασιλείου, Βίλμα Τσακίρη, Σταμάτης Γαρδέλης, Γιώργος Λέφας, Ζωή Φυτούση, Κάρμεν Ρουγγέρη, Ελένη Κρίτη, κ.ά.

Σύνταξη άρθρου – τεκμηρίωση εκπομπής: Δαμιανός Αγραβαράς