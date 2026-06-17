Στις 17 Ιουνίου 2019 έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Στέλιος Βαμβακάρης. Γιος του μεγάλου ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη, γεννήθηκε στην παλιά Κοκκινιά το 1947. Ξεκίνησε το ταξίδι του στη μουσική από τα 12 του χρόνια, δίπλα στον πατέρα του και στη μακρόχρονη πορεία του συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς του ρεμπέτικου, όπως τους Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Στράτο Παγιουμτζή κ.ά., αλλά και με εκπροσώπους της λαϊκής και έντεχνης μουσικής σκηνής, όπως τους Γιώργο Ζαμπέτα, Σωτηρία Μπέλλου, Βίκυ Μοσχολιού, Λευτέρη Παπαδόπουλο, Καίτη Γκρέυ, Παύλο Σιδηρόπουλο, Νίκο Ξυλούρη και Γιώργο Νταλάρα. Επίσης, ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τις κοινές ρίζες των αμερικανικών μπλουζ και του μπουζουκιού, ενώ ηχογράφησε με τον Louisiana Red το άλμπουμ «Το μπλουζ συναντά το Ρεμπέτικο», ο οποίος περιείχε τραγούδα μπλουζ, ερμηνευμένα με μπουζούκι και μπαγλαμά. Για τον ιδιαίτερο ήχο του ξεχώρισε και ο δίσκος του «Ρομαντικοί Παραβάτες-Η Φαντασία στην Εξουσία». Ο Στέλιος Βαμβακάρης ταξίδεψε σε πολλές χώρες του κόσμου, δίνοντας συναυλίες με τραγούδια δικά του και του πατέρα του, συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ έγραψε και μουσική για τον κινηματογράφο, όπως για την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Μια μέρα τη νύχτα», αλλά και για θεατρικά έργα. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την εκπομπή:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ

Επεισόδιο από την μουσική σειρά, το οποίο είναι αφιερωμένο στον συνθέτη και δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Στέλιο Βαμβακάρη. Ο Θωμάς Μπακαλάκος τον συναντά στον προσωπικό του χώρο, όπου συνήθως απομονώνεται για να γράψει τα τραγούδια του.

Ο Στέλιος Βαμβακάρης θυμάται το ξεκίνημα του, το 1963, δίπλα στον αξέχαστο Μάρκο Βαμβακάρη, αλλά και τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν μαζί «Η άτακτη» και «Τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια», τα οποία ερμήνευσε ο πατέρας του. Μιλά, ακόμη, για τη συνεργασία του με καλλιτέχνες, όπως οι: Πόλυ Πάνου, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Ξυλούρης, Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Περπινιάδης κ.ά. Αναφέρεται, επίσης, στην πρώτη του δισκογραφική δουλειά, αλλά και στην αμφισβήτηση που βίωσε, όταν κάποιοι είπαν ότι τα τραγούδια δεν ήταν δικά του αλλά του πατέρα του. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον δίσκο «Ρομαντικοί Παραβάτες-Η φαντασία στην εξουσία», που είχε κυκλοφορήσει εκείνο το διάστημα, στον οποίο συνεργάστηκε με τους Παύλο Σιδηρόπουλο, Περικλή Χαρβά, Δέσποινα Γλέζου, Πάνο Σαββόπουλο, Louisiana Red και Θανάση Γκαϊφύλια. Τέλος αναφέρεται στη Σύρο, γενέθλιο τόπο του πατέρα του, την οποία αγαπάει πολύ και επισκέπτεται συχνά, αφού, όπως αποκαλύπτει, τον εμπνέει για να γράφει τραγούδια. Παράλληλα, ερμηνεύει τραγούδια του, ανάμεσα τους τα: «Η άτακτη» και «Χαϊδάρι», σε στίχους Μάρκου Βαμβακάρη, «Ξεκινάει το αρχοντολόι», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Εμένα τα τραγούδια μου», σε στίχους Λευτέρη Χαψιάδη κ.ά., αλλά και μια επιλογή από τραγούδια του πατέρα του, όπως τα: «Φραγκοσυριανή», «Τα ματόκλαδα σου λάμπουν» κ.ά. Τον συνοδεύει η Τζένη Γρηγορίου.

Κείμενα-παρουσίαση: Θωμάς Μπακαλάκος

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσίλης

Έτος παραγωγής: 1995

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