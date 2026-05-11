Φέτος συμπληρώνονται 36 χρόνια από το θάνατο του Στράτου Διονυσίου (11 Μαΐου 1990). Ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής γεννήθηκε το 1935 στη Νιγρίτα Σερρών. Αναγκάστηκε να εργαστεί από πολύ μικρός σε διάφορες δουλειές, πριν ασχοληθεί με το τραγούδι. Έκανε την πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στο κέντρο «Φαρίντα» της Θεσσαλονίκης. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 κατέβηκε στην Αθήνα, συνεργάστηκε με την Καίτη Γκρέυ και παράλληλα ξεκίνησε και τη δισκογραφία με το τραγούδι «Δεν είμαι ένοχος» των Σταύρου Χατζιδάκη και Χρήστου Κολοκοτρώνη. Ακολούθησαν το πρώτο του συμβόλαιο, αλλά και οι πρώτες δισκογραφικές επιτυχίες. Στην πολύχρονη πορεία του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του χώρου, όπως οι: Άκης Πάνου, Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Τάκης Μουσαφίρης, Τόλης Βοσκόπουλος, Γιάννης Πάριος, Θανάσης Πολυκανδριώτης, Χρήστος Νικολόπουλος κ.ά. κι ερμήνευσε τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ από κόσμο και τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Το Αρχείο της ΕΡΤ, τιμώντας τη μνήμη του, ψηφιοποίησε και παρουσιάζει την τηλεοπτική εμφάνιση του στην εκπομπή:

ΛΑΪΚΟ ΠΑΛΚΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Μουσική εκπομπή στην οποία φιλοξενούνται καταξιωμένοι τραγουδιστές, οι οποίοι ερμηνεύουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο ανεβαίνει στο λαϊκό πάλκο ο Στράτος Διονυσίου και μοιράζεται με το κοινό κάποια από τα τραγούδια του που έγιναν μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και αγαπήθηκαν πολύ. Από τον δίσκο του «Ο Σαλονικιός», που έγινε πλατινένιος, ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή του το ομότιτλο τραγούδι και το «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», στα οποία τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και τη μουσική ο Χρήστος Νικολόπουλος. Από τη δισκογραφική του δουλειά «Όλα είναι δανεικά», που έγινε επίσης πλατινένια, μας λέει «Τα πήρες όλα», σε στίχους Γιάννη Πάριου και μουσική Θανάση Πολυκανδριώτη. Τέλος, από το δίσκο «Ο Ταξιτζής», στον οποίο ο Στράτος Διονυσίου συμμετείχε με πέντε τραγούδια, ερμηνεύει το ομότιτλο τραγούδι και το «Φεύγοντας», σε στίχους Βασίλη Παπαδόπουλου και μουσική Τάκη Μουσαφίρη. Στην εκπομπή συμμετέχουν η Μαρίνα Βλαχάκη, η οποία τον συνοδεύει στο τραγούδι και ο συνθέτης και σολίστ του μπουζουκιού Θανάσης Πολυκανδριώτης.

Σκηνοθεσία: Μαίρη Κουτσούρη

Έτος παραγωγής: 1986

