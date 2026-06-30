Ο δημοφιλής ηθοποιός Θύμιος Καρακατσάνης πέθανε στις 30 Ιουνίου 2012. Γεννήθηκε το 1940 στα Ταμπούρια του Πειραιά. Σπούδασε στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, εργάστηκε ως βασικό στέλεχος στο Θέατρο Τέχνης και έπειτα στο ελεύθερο θέατρο. Ο πρώτος του ρόλος ήταν όταν υποδύθηκε έναν δούλο στην ιστορική παράσταση των «Ορνίθων» του 1959. Ο Θύμιος Καρακατσάνης ταυτίστηκε με τις αριστοφανικές κωμωδίες, καθώς οι ερμηνείες του υπήρξαν χαρακτηριστικές και τον καθιέρωσαν ως αριστοφανικό ηθοποιό ενώ στην πλούσια διαδρομή του ερμήνευσε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους σε έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Με το Εθνικό Θέατρο ξεκίνησε τη συνεργασία του ως πρωταγωνιστικό στέλεχος το 1973 στο «Φάντασμα του κυρίου Ραμόν Νοβάρο» του Παύλου Μάτεσι (ως Κύριος Αντωνάκης). Ίδρυσε τον δικό του θίασο Νέα Ελληνική Σκηνή το 1978. Σημαντική συμμετοχή είχε και στον κινηματογράφο. Εξαιρετική υπήρξε η ερμηνεία του στην ταινία του Τ. Ψαρρά «Καραβάν Σαράι». Από τις τελευταίες του θεατρικές δουλειές ήταν και «Ο θάνατος του εμποράκου» του Άρθουρ Μίλερ, που ανέβηκε στο θέατρο «Ζίνα» κατά τη θεατρική περίοδο 2008-2009. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν ως αριστοφανική Λυσιστράτη, με την οποία περιόδευσε το καλοκαίρι του 2011, πλάι στους Βασίλη Τσιβιλίκα, Κώστα Βουτσά και Βάσια Τριφύλλη.

Για την επέτειο θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού, το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει από το «Θέατρο της Δευτέρας» το θεατρικό έργο του Νίκου Ζακόπουλου «Ο ξένος», σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Μεταδόθηκε από την ΕΡΤ τον Οκτώβριο του 1979. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Θύμιος Καρακατσάνης.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο ΞΕΝΟΣ του Νίκου Ζακόπουλου

Ο Νίκος Ζακόπουλος, γιατρός και θεατρικός συγγραφέας, γεννήθηκε στη Μεσσήνη της Μεσσηνίας το 1917 και πέθανε στην Αθήνα το 1997. Ως μέλος του ΕΑΜ πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, δράση για την οποία διώχθηκε και φυλακίστηκε. Στη λογοτεχνία εμφανίστηκε το 1963 με το «Οδοιπορίκό ενός Ι.Χ.», τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του από τα ταξίδια του σε χώρες της Ευρώπης. Η συγγραφική του δραστηριότητα καλύπτει τις κατηγορίες της πεζογραφίας, της ποίησης και του θεάτρου. Έγραψε περίπου τριάντα θεατρικά έργα, από τα οποία τα περισσότερα ανέβηκαν από το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και θιάσους του ελεύθερου θεάτρου. Έλαβε τιμητικές διακρίσεις για τις συλλογές διηγημάτων «Με γυμνό πρόσωπο» και «Ο ένας και ο άλλος» και για θεατρικά έργα όπως το Α΄ Κρατικό Βραβείο Θεάτρου το 1973 για την «Δικαίωση».

Τα έργα του σαρκάζουν την κοινωνική πραγματικότητα επηρεασμένα από τα γεγονότα της εποχής του. Περιέχουν επίσης την προσωπική του εμπειρία και θεώρηση ζωής ενώ το επάγγελμά του, του ιατρού, συχνά παίζει ουσιώδη ρόλο στη διαμόρφωση των υποθέσεων των έργων του και τη διάπλαση των χαρακτήρων.

Ο «ξένος» (1968) είναι το πρώτο θεατρικό έργο του που παρουσιάστηκε στη σκηνή και ανέβηκε για πρώτη φορά στο Πειραματικό Θέατρο της Μαριέττας Ριάλδη τον Φεβρουάριο του 1969. Πρόκειται για αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πρωτοποριακού θεάτρου, ένα έργο που αποτυπώνει την αγωνία της εποχής στην οποία γράφτηκε, μπροστά στις ριζικές μεταβολές που προκαλεί η επιστημονική πρόοδος στις ανθρώπινες σχέσεις, στις αξίες και στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις ανάγκες τους. Με αφορμή την εξωσωματική γονιμοποίηση μέσω ενός επαγγελματία «δότη», ο συγγραφέας αποπειράται να διερευνήσει τον αντίκτυπο των επιστημονικών κατακτήσεων στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων και στη μεταξύ τους συμπεριφορά. Το έργο που ζωντανεύει το δράμα μιας οικογένειας και ενός δότη, υπογραμμίζει επίσης την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση των ανθρώπων από τα τεχνολογικά επιτεύγματα, οδηγώντας τις ανθρώπινες σχέσεις σε αδιέξοδο. Ο Θύμιος Καρακατσάνης σε μια ξεχωριστή ερμηνεία ενσαρκώνει το δράμα ενός ατόμου που αγωνίζεται να διεκδικήσει την ταυτότητα του πατέρα.

Λαμβάνουν, επίσης, μέρος οι ηθοποιοί: Θεανώ Ιωαννίδου (Μητέρα), Χρήστος Δαχτυλίδης (Πατέρας), Νίκος Λυκομήτρος (Άγνωστος), Σμαράγδα Σμυρναίου (Μαργαρίτα), Άκης Δρακουλινάκος (Πιερό).



Σκηνικά-κοστούμια: Γιάννης Κύρου

Μουσική επιμέλεια: Βασίλης Δημητρίου

Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Αντωνιάδης

Παραγωγός: Ελένη Μαβίλη-Μέξη

Ημερομηνία πρώτης μετάδοσης: 22 Οκτωβρίου 1979

Διάρκεια: 1 ώρα

Δείτε περισσότερα στο http://archive.ert.gr

Συντάκτης: Κωσταντίνα Τασιοπούλου