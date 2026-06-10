ΠPOΣKΛHΣH ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» ΣΕ ΕΚΤΑΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH



(Γ.Ε.ΜΗ 127248401000)



Σύμφωνα με την με αριθμ 8388/21.05.2026 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (Πρακτικό 437/21-05-2026, Θέμα 28ο Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα «Ανάθεση επαλήθευσης/διασφάλισης Έκθεσης Βιωσιμότητας Χρήσης 2025» ΑΔΑ: 9Η0Φ465Θ1Ε-Ω00 καλείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 136 και Κατεχάκη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, που θα πραγματοποιηθεί με τους εκπροσώπους του μοναδικού Μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Αποδοχή της προσφοράς της Ελεγκτικής Εταιρία με την επωνυμία «FORVIS MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που έγινε βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Προμηθειών Υπηρεσιών της ΕΡΤ ΑΕ, με αριθμ. πρωτ 8608/27.04.2026, και προσφερόμενη τιμή το ποσό των 18.500,00€ πλέον ΦΠΑ για την Εξωτερική επαλήθευση/Διασφάλιση της Έκθεσης Βιωσιμότητας της ΕΡΤ ΑΕ για την χρήση 2025. (Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό της χρήσης 2026).

Στη Συνέλευση παρίστανται εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο οι: α) Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) Υπουργός Πολιτισμού που είναι αρμόδια για θέματα Πολιτισμού και γ) ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, που είναι αρμόδιος για την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της ΕΡΤ ΑΕ

Οι Υπουργοί δύνανται να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια του οριζομένου από έκαστο εξ αυτών νόμιμου εκπροσώπου τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23η Ιουνίου 2026, ίδια ήμερα, ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο και δεν θα απαιτηθεί άλλη πρόσκληση.



Αγία Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2026



Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ρ.Τ. Α.Ε



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