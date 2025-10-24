ΠPOΣKΛHΣH ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ THΣ ANΩNYMHΣ ETAIPIAΣ ME THN EΠΩNYMIA «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH



(Γ.Ε.ΜΗ 127248401000)



Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την με αριθμό 7737/22-10-2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (Πρακτικό 417/22-10-2025, Θέμα 53ο : Εισήγηση για Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ΑΔΑ: ΨΛΦ1465Θ1Ε-ΖΣ5 καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, την 3η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για να αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 μετά της επ’ αυτών Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Έγκριση της διάθεσης των κερδών της εταιρείας, καθώς και έγκριση για τον σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3905/2010 και για την επένδυση του συνόλου του εν λόγω αποθεματικού για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το έτος 2024. Εκλογή ορκωτών - ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2025 –31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους α) για το Τακτικό Έλεγχο της χρήσης και την επισκόπηση Α’ εξαμήνου αυτής και β) έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τα άρθρα 13 του ν. 4972/2022 και 108 του ν. 4548/2018 για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024. Ενημέρωση για θέματα της Εταιρείας.

Στη Συνέλευση παρίστανται εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο οι: α) Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) Υπουργός Πολιτισμού, που είναι αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού και γ) ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, που είναι αρμόδιος για την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Οι Υπουργοί δύνανται να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια του οριζομένου από έκαστο εξ αυτών νόμιμου εκπροσώπου τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η Νοεβρίου 2025, ίδια ημέρα, ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο και δεν θα απαιτηθεί άλλη πρόσκληση .

Αγία Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. που προσκαλεί

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

