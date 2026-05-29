ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ”

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Α/Α Συστήματος 219659) για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: “ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΦΙΞΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ”, με προϋπολογισμό 106232.94 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 11.174,57 ευρώ + 20.561,21 ευρώ Φ.Π.Α.).

Τα ανωτέρω θα παραμείνουν αναρτημένα έως και τη Δευτέρα 15.06.2026 στη 13:00 μ.μ.

Δείτε και κατεβάστε