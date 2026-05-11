ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, μέσω της χρήσης εξειδικευμένου λογισμικού, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση αδειών χρήσης, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και διασφάλισης της ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48730000-4.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για εικοσι τέσσερεις (24) μήνες, ανέρχεται στο ποσό των €60.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €74.400,00).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να είναι προγενέστερη της 06.09.2026.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 και ώρα 14:00.

