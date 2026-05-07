ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΙΞΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

η προμήθεια ψηφιακής ραδιοφωνικής τράπεζας μείξης/επεξεργασίας ήχου για αντικατάσταση της παλιάς στον 102FM λόγω φθοράς και μη ύπαρξης ανταλλακτικών, καθώς και η εγκατάσταση και παραμετροποίησή της όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης,

η εκπαίδευση των τεχνικών της ΕΡΤ3 σε θέματα χειρισμού και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης,

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32342420-2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 62.000,00€)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

