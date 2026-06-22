Ο τίτλος του έργου είναι: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 419.425,26 € (πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 100.662,06 €) και σε 520.087,32 € συμπ. ΦΠΑ και αναλύεται ως ακολούθως:

Δαπάνη Εργασιών € 291.450,00

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ποσοστού 18% επί της δαπάνης εργασιών € 52.461,00

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3 περ. (β) του ν. 4412/2016 € 51.586,65

Οι εκτελούμενες εργασίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

45210000-2 – Εργασίες κατασκευής κτιρίων,

71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/07/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16/07/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

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