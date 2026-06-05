ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης των εγκαταστάσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε στην Θεσσαλονίκη για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79713000-5

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των €824.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€1.021.760 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία για τρία (3) έτη ανέρχεται στο ποσό των €1.236.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : €1.532.640).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 και ώρα 12:00.

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