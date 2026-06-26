ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αποστολής και λήψης πολυμεσικών αρχείων μεγάλου όγκου για την κάλυψη αναγκών διακίνησης ψηφιακών αρχείων προγράμματος της ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72400000-4.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, από την ημερομηνία που θα οριστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από τις 01.10.2026.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των € 57.600,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( €71.424,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/07/2026 και ώρα 15:00.

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