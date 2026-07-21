Η ΕΡΤ Α.Ε. πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση μελετών και λοιπών συναφών υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΟΜ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.» για την κάλυψη των αναγκών της.

(CPV: 71300000-1 Υπηρεσίες μηχανικού)

Η Εκτιμώμενη Αξία για την ως άνω αναφερόμενη εκπόνηση μελέτης ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων 15%, στο ποσό των εννέα χιλιάδων εκατό σαράντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτών (9.141,12 €) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ

Οι Οικονομικοί Φορείς οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται να καταθέσουν προσφορά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prosfores-dohme@ert.gr ,το αργότερο έως την 27.07.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Δείτε και κατεβάστε