ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε στη Αττική για δύο (2) έτη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των €663.234,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (€822.410,16 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των €1.326.468,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : €1.644.820,32).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ 22/06/2026 και ώρα 15:00μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη https://portal.eprocurement.gov.gr).

