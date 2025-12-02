Ανακοίνωση 02.12.2025

Ανακοίνωση

Σε έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων εκπομπής σήματος Ακαρνανικών θα προχωρήσουν σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 στις 11:00, τεχνικοί της ΕΡΤ.

Οι εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί το ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα έως τις 15:00 (σήμερα) στους νομούς Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας και σε τμήματα των νομών Ευρυτανίας και Ιωαννίνων.

Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες, ώστε το σήμα εκπομπής να επανέλθει το συντομότερο δυνατό.

Η ΕΡΤ ζητεί την κατανόηση των τηλεθεατών και των ακροατών.