ΕΡΤ2: «Canto General» – Συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

2025 – Έτος Μίκη Θεοδωράκη: 100 χρόνια από τη γέννησή του

«Canto General»

Συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

από την ΕΡΤ2

Ημερομηνία μετάδοσης: Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στις 23:00

Το 2025 έχει ανακηρυχθεί «Αφιερωματικό Έτος Μίκη Θεοδωράκη» από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 συμπληρώνονται 4 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, η ΕΡΤ2, την ίδια μέρα στις 23:00, μεταδίδει τη συναυλία-αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα μουσουργού, τον Φεβρουάριο του 2025, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας παρουσιάζονται αποσπάσματα από το «Canto General» (Κάντο Χενεράλ / Γενικό άσμα) σε ποίηση Πάμπλο Νερούδα (Pablo Neruda), με τη Μαρία Φαραντούρη να συναντά επί σκηνής τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται αγαπημένα τραγούδια του κορυφαίου Έλληνα μουσουργού, σε ενορχήστρωση του πιανίστα Αχιλλέα Γουάστωρ.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Μίλτος Λογιάδης. Λαμβάνουν μέρος οι Χορωδίες της ΕΡΤ και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και 20μελές μουσικό σύνολο με τη συμμετοχή μελών της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών.

Το «Canto General» του Χιλιανού νομπελίστα αποτελεί μια ποιητική κοσμογονία της Λατινικής Αμερικής, μια επίκληση στη ζωή, στην ειρήνη και στην ελευθερία, σ’ έναν κόσμο νέο, φωτεινό και ελπιδοφόρο. Η μελοποίησή του από τον Μίκη Θεοδωράκη το μεταμόρφωσε σ’ ένα λαϊκό ορατόριο σε 13 μέρη, για δύο σολίστ τραγουδιστές, μικτή χορωδία και 15μελή ορχήστρα, σ’ ένα σύγχρονο κλασικό έργο εξαιρετικής δύναμης και ομορφιάς που μιλά στις καρδιές των ανθρώπων, με συνεχείς εναλλαγές στην πλούσια μελωδική γραμμή και στα εκτενή πολυρυθμικά μέρη του.

Το αριστούργημα του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, στα χείλη της Μαρίας Φαραντούρη και του Πέτρου Πανδή (των πρώτων ερμηνευτών του), απέκτησε οικουμενικές διαστάσεις, καθώς έγινε δεκτό με ενθουσιώδεις κριτικές στα μεγαλύτερα θέατρα της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λατινικής Αμερικής και του Καναδά. Ιστορικές υπήρξαν οι πρόβες του «Canto General» στο Παρίσι, το 1972, παρουσία του Πάμπλο Νερούδα, καθώς και οι συναυλίες στην Αβάνα, το 1979 και 1981, παρουσία του Φιντέλ Κάστρο.

To δεύτερο μέρος αυτής της ξεχωριστής βραδιάς στο Μέγαρο είναι στηριγμένο σε αγαπημένους κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, όπως, μεταξύ άλλων, οι μπαλάντες «Δρόμοι παλιοί» (Μανώλης Αναγνωστάκης), «Νύχτα μαγικιά» (Γιάννης Θεοδωράκης), τα «Επιφάνια» του Σεφέρη («Περιγιάλι», «Κράτησα τη ζωή μου»), «Τα λυρικά» του Λειβαδίτη («Την πόρτα ανοίγω το βράδυ»), «Το τραγούδι της ξενιτιάς» («Φεγγάρι μάγια μου ’κανες») σε στίχους Ερρίκου Θαλασσινού από τον κύκλο «Όμορφη πόλη» (1962), η «Οδύσσεια» του Καρτελιά, ο «Επιτάφιος» του Ρίτσου («Πού πέταξε το αγόρι μου», «Μέρα Μαγιού») και τόσα ακόμα, που δημιουργούν μια σύνθεση από τα πιο σημαντικά και λαοφίλητα τραγούδια του.

Τραγουδούν: Μαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Χορωδία της ΕΡΤ και Χορωδία του Δήμου Αθηναίων

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης

Ενορχηστρώσεις Β΄ μέρους: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μουσική διδασκαλία Χορωδίας Δήμου Αθηναίων: Σταύρος Μπερής

Μουσική διδασκαλία Χορωδίας της ΕΡΤ: Μιχάλης Παπαπέτρου

Το 20μελές σύνολο αποτελείται από μέλη της Φιλαρμόνια Ορχήστρας Αθηνών και τους μουσικούς: Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο), Τατιάνα Παπαγεωργίου (πιάνο), Δημήτρης Παπαγγελίδης (κιθάρα), Αντώνης Μυτακίδης (κιθάρα), Δημήτρης Κουφογιώργος (κιθάρα), David Lynch (σαξόφωνο, φλάουτο), Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι), Πέτρος Βαρθακούρης (κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο), Μιχάλης Πορφύρης (βιολοντσέλο), Στέφανος Παπαγγελίδης Θεοδωράκης (κρουστά, ντραμς)

Συμπαραγωγή: Λυκόφως – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Έτος παραγωγής: 2025

Διάρκεια: 144΄

Μαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος