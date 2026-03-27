20ο πολυσυσνέδριο Καινοτομία & Ανάπτυξη

Σάββατο 28 Μαρτίου από τις 11:00 στο Ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη

15χρόνια και το ka-business.gr συνεχίζει να παρουσιάζει την άλλη ΕΛΛΑΔΑ , τους ανθρώπους που ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ και ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ εντός και εκτός Ελληνικών Συνόρων.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 το ka-business.gr διοργανώνει το 20ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη από τις 11:00. Στόχος είναι να αναδείξει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητα, να παρουσιάσει το νέο μοντέλο παραγωγικότητας μέσα από 6 θεματικές.

Φέτος το 20οΚΑ θα είναι επετειακό και θα τιμηθούν άνθρωποι που συνεχίζουν να καινοτομούν και να δημιουργούν σε όλο τον κόσμο.

45 ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, θα αναδείξουν μέσα από 6 θεματικές το νέο σύγχρονο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο της χώρας μας και τα εργαλεία στήριξής του. Θα προβάλουν το ρόλο της σύνδεσης Καινοτομίας και Έρευνας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα φέρουν σε πρώτο πλάνο της προοπτικούς του βιώσιμου αγροδιατροφικού τομέα. Θα αναδείξουν την Κοινωνική Εταιρική Διακυβέρνηση , τον Τουρισμό ως ένα νέο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και το πώς η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο μείωσης της νεανικής ανεργία. Όλες οι θεματικές θα αναδείξουν τα success stories της χώρας μας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΙ

Το 20ο πολυσυνέδριο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ θα αποτελέσει και φέτος μία συνάντηση σκέψης, ανταλλαγής ιδεών και δικτύωσης γύρω από τις προοπτικές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των εργασιών: Στον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης θα παρουσιαστούν υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης και τίτλοι σπουδών, ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες , παραγωγών, επιχειρηματιών και φοιτητών καθώς και το ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ στο οποίο θα συμμετάσχουν φέτος 10 φοιτητικοί σύλλογοι από το ΑΠΘ με τις καινοτομίες τους.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση, αποτελεί κορύφωση μιας 15ετούς πορείας του ka-business.gr με καινοτόμες δράσεις. Έχει αναδειχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς για την προβολή της «άλλης Ελλάδας» – εκείνης που δημιουργεί, καινοτομεί και επιχειρεί με εξωστρέφεια. Περισσότεροι από 800.000 σύνεδροι έχουν παρακολουθήσει διαζώσεις και διαδικτυακά τις εργασίες των συνεδρίων. Πάνω από 600 ομιλητές και 125 βραβευμένοι καινοτόμοι επιχειρηματίες συνθέτουν ένα οικοσύστημα ιδεών, γνώσης και δικτύωσης που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

To 20o πολυσυνέδριο KAINOTOMIA & ANAΠΤΥΞΗ έχουν θέσει υπό την ΑΙΓΙΔΑ τους τα υπουργεία Ανάπτυξης – Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενώ το ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ: Το ΒΕΘ – το ΕΚΕΤΑ - η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ο ΣΕΒΕ και το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Στους φοιτητές θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Φέτος ο κουμπαράς του ka-business.gr θα στηρίξει το ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ «ΝΕΑ ΖΩΗ»

Χορηγός Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, 102FM