ΕΡΤnews: Αποκλειστική συνέντευξη του πρώην Αμερικανού πρέσβη στην Ουκρανία, William B. Taylor, στην εκπομπή «Forcé» με τον Σωτήρη Δανέζη | Τρίτη 28.10.2025

Αποκλειστική συνέντευξη του πρώην Αμερικανού πρέσβη στην Ουκρανία

William B. Taylor, στην εκπομπή «Forcé» με τον Σωτήρη Δανέζη

Μετάδοση: Απόψε, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00

Ο William B. Taylor, πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και διακεκριμένος συνεργάτης του Atlantic Council, μιλά αποκλειστικά στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Forcé», που επιμελείται και παρουσιάζει ο Σωτήρης Δανέζης, απόψε, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00.

Στο επίκεντρο της συζήτησης η νέα αμερικανική στρατηγική απέναντι στη Ρωσία και οι προοπτικές τερματισμού του πολέμου. Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης σχολιάζει την πρόταση Τραμπ για «πάγωμα» των εχθροπραξιών στις σημερινές γραμμές του μετώπου, τη στάση του Κιέβου και της Μόσχας, και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι η Ουκρανία μπορεί ακόμη να κερδίσει τη μάχη της αντοχής.

Την ίδια ώρα, στη διεθνή ειδησεογραφία: η Ρωσία δοκιμάζει τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik, η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες ενεργοποιούν τις νέες κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί περιοδεία στην Ασία, προαναγγέλλοντας συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Μόσχας μετά την αναβολή της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν; Ποια μορφή μπορεί να έχει μια εκεχειρία «με όρους 21ου αιώνα», στον πρώτο πόλεμο των drones; Και πόσο κοντά βρίσκεται η Ουάσιγκτον σε μια νέα γεωοικονομική συνεννόηση με το Πεκίνο;

Στο στούντιο του ΕΡΤnews αναλύουν τις εξελίξεις: ο Παναγιώτης Τσάκωνας, επικεφαλής Προγράμματος Εξωτερικής Πολιτικής & Ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Κωνσταντίνος Τσιμώνης, επίκουρος καθηγητής Κινεζικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο King’s College London.

Ακόμη, οι ανταποκριτές της ΕΡΤ σε Ουάσιγκτον, Παρίσι, Βρυξέλλες και Λονδίνο, δίνουν την πλήρη εικόνα από τα διεθνή κέντρα λήψης των αποφάσεων.

«Forcé» με τον Σωτήρη Δανέζη, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στις 22:00, στο ΕΡΤnews.