Happy Go lucky- Έλκουμε την τύχη μας;

Είσαι έτοιμος να αλλάξεις τους κανόνες της τύχης και της ευτυχίας; Στην εκπομπή “Άπειρη Περιέργεια” (Infinitely Curious) στο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, η Κατερίνα Μπατζάκη αποκαλύπτει πως η τύχη δεν είναι τυχαίο παιχνίδι, αλλά στάση ζωής που μαθαίνεται.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 11 το πρωί, ανακάλυψε πώς ο Richard Wiseman μετατρέπει την τύχη σε επιστήμη, πώς ο John Kehoe «χακάρει» το μυαλό του για να «καλεί» την τύχη όποτε θέλει, και γιατί ιδιοφυΐες όπως ο Νεύτων και ο Πικάσο άνθισαν μέσα από την περιέργεια και την προετοιμασία. Ο Alexander Angelov μας δείχνει πως η τύχη είναι επιλογή, όχι τυχερό λαχείο, ενώ η πρόκληση των 100 Ευτυχισμένων Ημερών του Dmitry Golubnichy αποδεικνύει ότι η καθημερινή χαρά είναι ο πιο δυνατός μαγνήτης τύχης.

Αυτό το επεισόδιο είναι ο οδηγός σου για να σταματήσεις να περιμένεις την τύχη - και να την κάνεις σύμμαχό σου.

Επιμέλεια - παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση: Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, 11:00 πμ. ώρα Ελλάδας

